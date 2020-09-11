İlkadım'da geniş çaplı korona denetimi
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İlkadım'da geniş çaplı korona denetimi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ilçede geniş çaplı gerçekleştirilen pandemi denetimine katılarak, "İnsanlara pandemi ile mücadelenin önemini bir kez daha anlatarak farkındalık oluşturmaya çalıştık" dedi.

İlkadım'da geniş çaplı korona denetimi
11.09.2020 11:57 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:02

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ilçede geniş çaplı gerçekleştirilen pandemi denetimine katılarak, "İnsanlara pandemi ile mücadelenin önemini bir kez daha anlatarak farkındalık oluşturmaya çalıştık" dedi.

İlkadım İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir ve İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hayri Ertan kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda korona virüs denetimi yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile ikincisi gerçekleştirilen korona virüsü denetimlerinde alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Aynı anda İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri ise çeşitli meslek odalarına bağlı iş yerlerine yönelik denetimlerine ara vermeden devam etti. Gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde, maske takmayan vatandaşlar uyarıldı. Maskesi bulunmayan vatandaşlara İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri tarafından maske dağıtıldı.

Zabıta ekipleri de iş yerlerine korona virüs denetimi yaptı

Bu kapsamda iş yerlerinde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerde bulunan zabıta ekipler, işletmelerin kurallara uyulup uyumadığını kontrol etti. Ekipler işletme sahiplerine ve müşterilerine tehlikenin henüz geçmediğini hatırlatarak özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

"Vatandaşlarımıza konunun önemini hatırlattık"

Bu virüsü hep birlikte kurallara riayet ederek yeneceğiz diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bugün vatandaşımıza konunun önemini bir kez daha anlatıp, farkındalık oluşturmaya çalıştık. Her bir vatandaşımızın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istiyoruz. Çünkü bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Hepimiz tedbirlerimizi en üst seviyede almaya devam edersek, korona virüsle mücadelede o denli başarılı oluruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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