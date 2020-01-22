İlk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın hayali aile kurmak

22.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:02

Türkiye'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının 8'inci yılını, ameliyatını gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı.

Acar'ın yüz naklinin yıl dönümü dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde kutlama düzenlendi.

Üzerinde "Yüzün hep gülsün, nice yıllara" yazılı pastanın mumlarını üfleyen Acar, yeni yüzüne 21 Ocak 2012'de gerçekleştirilen operasyonla kavuştuğunu hatırlattı.

Ameliyatı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ile ekibine teşekkür eden Acar, "8 yıl mutlu bir hayatım oldu, bundan sonra da daha mutlu olacağıma inanıyorum. Şu anda tek isteğim iyi bir aile kurmak, her delikanlının isteği budur. Bekarım ve anlaşabileceğim bir kişiyle evlenmek istiyorum." dedi.

Dünyanın en genç yüz nakli

Prof. Dr. Ömer Özkan ise 21 Ocak 2012'de operasyonu yapıp bir gün sonra kamuoyunun karşısına çıktıklarını anımsattı.

Özkan, "Sağlıcakla bugünlere geldik, kendisine bundan sonrası için de sağlıklı, başarılı uzun ömür diliyoruz. Güzel bir aile kurmasını diliyoruz." diye konuştu.

Yüz nakli olan bir kişinin hayatına her açıdan dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, özellikle sigara ve alkol kullanmaması gerektiğini vurguladı.

Acar'ın her zaman sağlığına özen göstermesi gerektiğini belirten Özkan, "Yüzüyle ilgili bundan sonra kendisi bir talepte bulunursa, normal insanların talepleri gibi ufak tefek işlemler her zaman yapılabilir, tabii sağlığı elverdiği sürece." dedi.

Acar'ın dünyanın en genç yüz nakli yapılan kişi olduğunu aktaran Özkan, yüz ve kol nakli bekleyen çok sayıda hasta bulunduğunu kaydetti.

"Hayatımızda ayrı bir yeri var"

Prof. Dr. Özlenen Özkan da Acar'ın gerek Türkiye'nin gerek kendilerinin ilk yüz nakli olması dolayısıyla hayatlarında ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi.

Yüz naklinde hastanın sadece ilaç tedavisi takibiyle ilgilenmediklerini, her şeyiyle bir bütün olduklarına dikkati çeken Özkan, Acar'ın ailelerinin bir üyesi haline geldiğini söyledi.

Acar'a iyi bir hayat dileyen Özkan, "İnşallah sevdiği insanla güzel bir ömür yaşar." temennisinde bulundu.

Kaynak: AA