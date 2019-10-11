İlk yarıda gol yok

İlk yarıda gol yok

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u ağırlıyor.

11.10.2019 22:50
İlk yarıda gol yok

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu 7. hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Cenk'in rakiplerini çalımlayarak sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

36. dakikada sol taraftan Memushaj'nin kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Djimitsi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

45+5. dakikada ceza yayı önünden Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan topu kaleci Mert, kornere çeldi.

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Ovidiu Alin Hetagan xx, Octavian Şovre xx, Sebastian - Eugen Gheorghe xx

Türkiye: Mert xx, Zeki xx, Kaan xx, Merih xx, Umut xx, Ozan xx, Mahmut xx, Emre xxx, Hakan Çalhanoğlu x, Cenk x, Burak xx

Yedekler: Sinan, Uğurcan, Çağlar, Okay, Ömer, Yusuf, Ozan, Enes, Kenan, Nazım, Deniz, İrfan Can

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Arnavutluk: Strakosha xx, Djimsiti xx, Dermaku xx, Ismajli xx, Veseli xx, Bare xx, Gjasula xx, Lenjani xx, Çikalleshi xx, Manaj xx, Memushaj xx

Yedekler: Berisha, Selmani, Ramadani, Memolla, Selahi, Mihaj, Trashi, Qose, Balaj, Seferi, Roshi, Abrashi

Teknik Direktör: Edoardo Reja

Sarı kartlar: Dermaku, Bare, Memushaj (Arnavutluk) Merih, Kaan (Türkiye)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA
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