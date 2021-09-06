İlk ve Son dizisinin başrolü Salih Bademci, merak edilen sevişme sahnelerini anlattı
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İlk ve Son dizisinin başrolü Salih Bademci, merak edilen sevişme sahnelerini anlattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Özge Özpirinçci ile İlk ve Son dizisindeki sevişme sahneleriyle çok konuşulan oyuncu Salih Bademci, verdiği röportajda ateşli sahneler hakkında konuştu. Özpirincçi'nin çekimlerde hamile olduğu için ekstra dikkat ettiklerini anlatan Bademci, "Kolay değildi. Senaryoyu görüp okuduğumda 'Nasıl yapacağız' dedim ama Özge benim bu işte en büyük şansımdı" dedi.

BluTV'de yayınlanan İlk ve Son dizisinde Özge Özpirinçci ile evli bir çifti canlandıran Salih Bademci, Hürriyet'e verdiği röportajda dizideki sevişme sahneleri hakkında ve Özge Özpirinçci'nin hamileliği hakkında samimi açıklamalar yaptı.

"JÖN OLMAK İSTEMEM"

Yıllardır sektörde olmasına rağmen jön olmak istemediğini söyleyen Salih Bademci, "Jön dediğimizde aklımızda canlanan şey var ya, o elbise bana dar geliyor. Gereklilikleri de var. Fiziksel ve psikolojik olarak özel yaşantına kadar pek çok açıdan kendini hazırlaman şart. Dert ya! Jön rollere mahkûm kalmış bir sürü erkek oyuncu da artık oralardan çıkıp başka senaryolar arıyor. Zengin erkek-fakir kız klişesinden onlar da kurtulmak istiyor" dedi.

İlk ve Son dizisinin başrolü Salih Bademci, merak edilen sevişme sahnelerini anlattı

"BÜTÜN SAHNELERİ OYUNMUŞÇASINA ÇEKTİK"

Özge Özpirinçci ile başrolü paylaştığı İlk ve Son dizisinde birçok sevişme sahnesi bulunan oyuncu, "O sahneler zor oldu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Kolay değildi. Senaryoyu görüp okuduğumda 'Nasıl yapacağız' dedim. Özge gibi bir partner, benim bu işte en büyük şansımdı. Bütün sahneleri gerçekten bir oyunmuşçasına çektik. Ama Özge de sete üç aylık hamile geldi. Fiziksel olarak dikkat etmemiz gereken şeyler de vardı. Ama o hamilelik bir yandan da uğurdu. Bu benim 'challenge'ım (mücadele) aynı zamanda sanırım."

İlk ve Son dizisinin başrolü Salih Bademci, merak edilen sevişme sahnelerini anlattı

"PARTNERLERİM HEP HAMİLE KALIYOR, TELLİ BABA GİBİ HİSSEDİYORUM"

Oynadığı birkaç partnerinin çekimlerde hamile olduğundan bahseden Bademci, "Ayça Bingöl'le oyuna başlamıştık, o dönem hamile kaldı. Eşim İmer'le oyuna başladık, tam o dönemde hamile kaldı. Bu sefer Özge'yle dizi yaparken o hamileydi. Kendimi artık Telli Baba gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

İlk ve Son dizisinin başrolü Salih Bademci, merak edilen sevişme sahnelerini anlattı

"ARIZASIZ BİR İLİŞKİ DEVAM EDEMEZ"

Yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ses getiren İlk ve Son dizisinden bahseden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Hakikatli bir aşk hikayesi. Sloganı 'İlkleri unutulmaz, sonları kaçınılmazdı', çok güzel. Bu çağda ilişkilerde hepimizin yaşadığı, birbirini zehirlediği, değiştirdiği, dönüştürdüğü şeyleri anlatıyor. Gerçek bir ilişki hikayesi. Aşk ana temaları ama 'Her zaman aşk yetiyor mu?', bunu soruyor. Arızasız bir ilişki devam edemez. Mutlaka ilişkilerde küçük bir zehir olmak zorunda. İlişki o zehirle sürekli mücadele etmeli ki yaşadığını da hissetsin. Bu yüzden o arızaya her zaman muhtacız."

İlk ve Son dizisinin başrolü Salih Bademci, merak edilen sevişme sahnelerini anlattı
İlk ve Son dizisinin başrolü Salih Bademci, merak edilen sevişme sahnelerini anlattı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
YUSUF AÇIKYILDIZ: İster kabul edin ister etmeyin, İster nefsimize dokunsun, ister dokunmasın. Durum net. Kimse kimseyi kandırmasın. Kuranı Kerimde de bahsi geçen, kavimleri helak eden, içki, kumar, zina, faiz, ırkçılık, eşcinsellik dahil, bütün günahların normalleştiği, hatta reklamının bile yapıldığı, modern bir Cahiliye Döneminde yaşıyoruz. Belalardan, Nusibetlerden , Afatlardan ders çıkartılmadığı, ölümün ibret alınmadığı, Helalin tercih edilmeyip, Haramın Reyting yaptığı bir zamanda İmtahan oluyoruz..
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İlk ve Son dizisinin başrolü Salih Bademci, merak edilen sevişme sahnelerini anlattı - Haberler Magazin
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