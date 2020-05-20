İlk Öpücük filmi oyuncuları kim? İlk Öpücük konusu ve fragmanı Başrollerinde Murat Yıldırım ile Özge Gürel'in bulunduğu İlk Öpücük filmi; sıra dışı hastalığı olan Bahar ile onun bu zor yaşamına girmek isteyen Hakan'ın aşk hikayesini konu ediniyor. İlk Öpücük filmi oyuncuları ve fragmanı haberimizde.

Romantik, komedi türünde 2017 yapımı İlk Öpücük filminin yönetmenliğini Murat Onbul yürütüyor. Filmin senaryosunu Çağlar Yurt kaleme alırken yapımcılığını da Shebnem Aşkın üstleniyor. İlk Öpücük filmi, Murat Yıldırım ve Özge Gürel'in başarılı oyunculuğu ile ekrana geliyor.

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İLK ÖPÜCÜK OYUNCULARI

Sıradışı rahatsızlığı nedeniyle hergün aynı rutini tekrar etmek zorunda olan Bahar, babası ve ağabeyi ile hayatını sürdürür. Farkında olmadan ona aşık olan Hakan da Bahar için tüm özveriye hazırdır. İlk Öpücük filmi oyuncu kadrosunda:

Murat Yıldırım, Özge Gürel, Cezmi Baskın, Beyti Engin, Hayrettin Karaoğuz, Sadi Celil Cengiz, Gamze Karaduman, Erol Aksoy, Jale Aylanç, Hakan Akın, Birsen Dürülü, İlay Erkök, Değer Alp, Dilan Demirel, Hilal Uysun, Zümre Ertürk, Alp Kadıoğlu yer alıyor.

İLK ÖPÜCÜK FİLMİ KONUSU

Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve ağabeyinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam eder. Yaşadığı kasabanın çapkın ve bağlanma sorunu olan yakışıklısı Hakan, Bahar'ı görür görmez aşık olur ancak, genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı fedakar yaşamı kabul etmek zorunda kalır.

Eniştesi ve 5 yeğeninden başka hayatına kimseyi sokmayan Hakan için hayat, Bahar'ı görünce değişir.