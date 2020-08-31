İlk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
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İlk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi" kapsamında verdiği destekle ilk kez ekilen ekinezyada ilk ürün alındı.

31.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:07

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi" kapsamında verdiği destekle ilk kez ekilen ekinezyada ilk ürün alındı.

Sivaslı ilçesine bağlı Tatar köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Çevik, çay olarak da tüketilebilen, ilaç sanayisinde kullanılan papatyagiller familyasından bitkiyi Uşak'ta eken ilk üretici oldu.

Çevik, tarladan topladığı ekinezya çiçeklerini gölge bir alanda kurutup, satışa hazır hale getirmeye başladı.

Çevik, yaptığı açıklamada, bu yıl yaklaşık 1 dekarlık alanda yaptığı ekimi, gelecek yıllarda artırmayı planladığını dile getirdi.

Uşak'ta ilk defa bu bitkiyi eken kişi olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Çevik, "Üstelik kadınlara yönelik bir proje. Öncülük yapmak çok güzel bir duygu. Daha fazla yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu bitkiyi daha fazla alanda ekip, daha çok verim elde etmek istiyorum. İşlerimi daha da büyüterek yurt dışına açılmak istiyorum." dedi.

Kadınların kolaylıkla ekinezya yetiştirebileceğini aktaran Çevik, "Kadın isterse her şeyi yapabilir. Hiçbir kadın eve bağlı kalmasın, mutlaka bir şeylerle uğraşsınlar. Yeter ki kendilerine güvensinler." diye konuştu.

Çevik, kendisine fide desteğinde bulunan ve bitkinin yetiştirilmesi konusunda katkı veren Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

İlk kez ekilen 'ekinezya'da hasat yapıldı

Kaynak: AA

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