İlk ders Başkan Dündar'dan
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İlk ders Başkan Dündar'dan

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Haberler | Güncel

İlk ders Başkan Dündar'dan Başkan Dündar, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemi sebebiyle 1,5 yıldır ara verilen yüz yüze eğitimin başladığı ilk günde, BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi'nde derse girdi.

İlk ders Başkan Dündar'dan

Başkan Dündar, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemi sebebiyle 1,5 yıldır ara verilen yüz yüze eğitimin başladığı ilk günde, BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi'nde derse girdi.

Yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Mustafa Dündar, "Bugün, 1,5 yıllık bir aranın ardından yeniden başlayan yüz yüze eğitimin ilk günü. Sizler gibi bizler de bunun heyecanını yaşıyoruz. 'İlk Gün, İlk Ders' programında sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Mustafa Dündar, "Öncelikle bizleri sizlerle buluşturan müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ben öğretmen değilim, bu nedenle de bugün burada bir ders işleyecek değilim. Hayata dair biraz sohbet etmek istiyorum. Sizler bu toplumun geleceğisiniz. Çalışıp başarılı olmak, bu milleti, bu ülkeyi daha ileri taşımak sizlerin elinde. Bunun için iyi bir eğitim ve disiplinli çalışmak şart. Çok okuyup, çok çalışarak, ders dışındaki kaynakları da okuyup kendinizi geliştireceksiniz. Çalışmak; hedef belirlemek ve bu hedef için mücadele etmektir. Ertelememek, üşenmemek, vazgeçmemek. Bence, bütün mesele bu. Bunları yapıyorsak başarıya ulaşmış oluruz. Bunu yaptığınız zaman bizler de kendimizi başarılı sayacağız. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ders zilinin çaldığı ilk günde öğrencilerle bol bol sohbet eden Başkan Dündar, siyasi ve mesleki hayatından bazı kesitler anlatarak tecrübelerini paylaştı. Başkan Dündar, tarihi de çok iyi öğrenmelerini istediği öğrencileri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne davet etti.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Faysal Kayan ve BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bilal Kartal da okula verdiği destekler için Başkan Dündar'a teşekkür etti.

Programın ardından sınıfları ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyerek hijyen seti dağıttı.

İlk ders Başkan Dündar'dan
İlk ders Başkan Dündar'dan
İlk ders Başkan Dündar'dan
İlk ders Başkan Dündar'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz

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