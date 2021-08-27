İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı
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İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'da bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında yaşanan kaosa rağmen 11'i çocuk 121 Afgan mülteci Arnavutluk'a ulaştı.

Afganistan'da bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında yaşanan kaosa rağmen 11'i çocuk 121 Afgan mülteci Arnavutluk'a ulaştı.

Afganistan'da yönetimi Taliban'ın ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen Afganlar çeşitli ülkeler tarafından kabul ediliyor. Gece saatlerinde 121 Afgan Arnavutluk'a ulaştı. Arnavutluk Dışişleri ve Avrupa'dan Sorumlu Bakan Olta Xhaçka sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganların Tiran Uluslararası Havalimanın içerisinde bulunan askeri kısmında kurulan çadır alanda karşılandığını söyledi.

ABD'nin Tiran Büyükelçisi Yuri Kim'in yanı sıra Arnavutluk Savunma Bakanlığı ile Arnavutluk Polisinden yetkililerin de katıldığı karşılamada 121 Afgan mülteci çadır kampta önce kimlik kontrolü ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tahliye operasyonunun yoğun tempo ve koordinasyon içerisinde gerçekleştiği ifade edilerek Kabil'deki durumun kötüleştiği kaydedildi. Açıklamada, "Partner ülkelerimizin askerlerinin hayatını kaybettiği menfur olaylar, ülkede yaşanmasından endişe ettiğimiz bir durum" ifadesini kullanan Arnavutluk Dışişleri ve Avrupa'dan Sorumlu Bakan Olta Xhaçka, insani operasyonu gerçekleştirmek için her gün zorluklarla karşılaştıklarını ancak ilk kafilenin gelmesinden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Xhaçka, "Benim gibi bütün Arnavut halkının bugün gurur duyması gerekiyor, çünkü Arnavutluk tarih boyunca olduğu bir kez daha gibi insani yardım konusunda dayanışma, cömertlik ve misafirperverliğini gösterdi" dedi.

Öte yandan Başbakan Edi Rama, dün yaptığı açıklamada Afganistan'dan 4 bin Afgan mültecinin kabul edileceğini duyurmuştu. 2 bin Afgan mültecinin kim olduğunun belirlendiğini ifade eden Rama, daha sonra 2 bin mülteci daha sonra belirleneceğini ve bu mültecilerin bir yıl Arnavutluk'ta kaldıktan sonra ABD'ye gideceklerini dile getirmişti.

(Malik Hasa/İHA)

İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı
İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı
İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı
İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı
İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı
İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı
İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı
İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı
İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı
İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı
İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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