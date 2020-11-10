İlk adımın atıldığı topraklardan Ata'ya yolculuk
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

İlk adımın atıldığı topraklardan Ata'ya yolculuk

10.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:44
İlk adımın atıldığı topraklardan Ata'ya yolculuk

İlkadım Belediyesi, "İlk adımın atıldığı topraklardan Ata'ya yolculuk" adıyla İlkadım Eğitim ve Etüt Merkezi'nde (İLKEM) başarı elde etmiş 150 öğrenciyi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir'e götürdü.

İlkadım Belediyesi, "İlk adımın atıldığı topraklardan Ata'ya yolculuk" adıyla İlkadım Eğitim ve Etüt Merkezi'nde (İLKEM) başarı elde etmiş 150 öğrenciyi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Anıtkabir'e götürdü.

İlkadım Belediyesi, İLKEM'de başarı elde etmiş 150 öğrenciyi, Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümünde Anıtkabir ziyareti ile ödüllendirdi. Acem Tekkesi'nde düzenlenen uğurlama programına İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları Şerif Mırık, Ramazan Bayraktar, İLKEM Eğitim ve Etüt Merkezi Eğitim Koordinatörü Davut Öz, eğitimci İdris Yüce, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilere otobüslere binişlerinde pandemi kuralları uygulandı.

İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık yaptığı konuşmada, "İlkadım Eğitim ve Etüt Merkezimizde ülkemizin ve dünyanın geleceğine yön verecek öğrencileri, sizleri yetiştirmeyi kendimize görev bildik. Bu görevin sorumluluğunu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar ise, "Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik alanda başarılarla dolu bir nesil yetiştirmek için belediyemizin tüm kaynaklarını geleceğimizin teminatı olan gençlerimize sunuyoruz. Bu vesile ile Atamızın aramızdan ayrılışınızdan derin üzüntü duyuyor ve 82. yılında rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Uğurlama öncesi duygu ve düşüncelerini dile getiren İLKEM'li öğrenciler, Anıtkabir gezisine destek veren Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın, Ulu Önder ile öğrencileri buluşturan bu sosyal sorumluluk projesinin, toplumun geleceğini aydınlatmada çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ve kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirttiler. - SAMSUN

İlk adımın atıldığı topraklardan Ata'ya yolculuk
İlk adımın atıldığı topraklardan Ata'ya yolculuk
İlk adımın atıldığı topraklardan Ata'ya yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Manisa Büyükşehir Belediyesinden Ata'ya saygı duruşu
Manisa Büyükşehir Belediyesinden Ata'ya saygı duruşu
Tepebaşı personelinden Ata'ya saygı duruşu
Tepebaşı personelinden Ata'ya saygı duruşu
Aydın'da Ata'ya Saygı yürüyüşü yapıldı
Aydın'da Ata'ya Saygı yürüyüşü yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Donald Trump Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Münir Nurettin Selçuk
Spor Samatta Ozan Tufan Fatih Terim Nacer Chadli Abdullah Avcı
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlk adımın atıldığı topraklardan Ata'ya yolculuk - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 13:04:50. #1.14#
title