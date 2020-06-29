Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda 2'nci ünite devreye girdi
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Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda 2'nci ünite devreye girdi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda önemli bir eşiğin daha aşıldığı, 2'nci ünitesinde de elektrik üretimine başlandığı duyuruldu.

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda 2'nci ünite devreye girdi
29.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:24

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda önemli bir eşiğin daha aşıldığı, 2'nci ünitesinde de elektrik üretimine başlandığı duyuruldu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın ilk elektrik üretim ünitesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katıldığı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ise yer aldığı törenle hizmete alındığı hatırlatıldı. 

1200 megavat (MW) kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4 milyar 120 milyon kilowatt saat (kWh) enerji ile kurulu güç bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı konumunda olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın tüm ünitelerinin devreye girmesiyle sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlayacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:  

"Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek. Bu kapsamda kademeli olarak hizmete alınan barajın 400 MW kurulu güce sahip olan 2'nci ünitesi devreye alındı. 3 ve 4'üncü ünitelerin test çalışmaları ise devam ediyor. 3'üncü ünitenin Temmuz ayının ilk yarısında devreye alınması planlanıyor. Önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer alan baraj, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 1820 metre kret uzunluğuna sahip bulunuyor. Ilısu projesi baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal oldu."


Kaynak: DHA

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