Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
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Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Kemal K. ilişkisi olduğu Yeter Yılmaz'ı başından tabanca ile vurarak öldürdükten sonra çukura gömdü. Cinayetten pişmanlık duyan Kemal K.'nin çukuru açmak için kiraladığı iş makinesi operatörünün ihbarıyla ortaya çıkan cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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İlçede çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Kemal K., eşinden boşanmış Yeter Yılmaz ile birlikte olmaya başladı. Çarşamba günü Kemal K., buluştuğu Yeter Yılmaz'ı aracına alarak, ilçe dışındaki bir tarlaya götürdü. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Kemal K., Yılmaz'ı başına tabanca ile ateş ederek öldürdü.

ÇUKURA GÖMÜP UZAKLAŞTI

Kemal K., öldürdüğü kadını aracında bulunan bir kürekle tarlada bulduğu bir çukura gömerek olay yerinden ayrıldı. Kemal K., kadını öldürdüğü tabancayı da bir gün sonra Türkmenli Göleti'ne attı.

ÇUKURU KAPATMAK İÇİN İŞ MAKİNESİ KİRALADI

Kemal K., daha sonra çukuru tamamen kapatmak için oğlu Ali K.'ye bir kepçeye ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek, yardımcı olmasını istedi. Ali K. de babasını ilçede iş makinesi bulunan Ö.Ş.'ye, götürdü. Kemal K., makine operatörü Ö.Ş.'ye, "Defineciler tarlama zarar verdi, çukur açmışlar. Bunu düzeltmek istiyorum" diyerek, 200 lira karşılığında anlaştı. Kemal K., iş makinesini tarlaya götürerek, çukurun üzerinin tamamen kapattırdı.

"KADININ CESEDİNİ ÇIKARALIM"

Kemal K., perşembe günü de kiraladığı iş makinesi operatörü Ö.Ş.'ye giderek, "Geçen gün kapattığımız çukurda bir kadın cesedi var. Onu çukurdan çıkarmamız lazım. İş makinesini alıp gel" diyerek 5 bin lira para verdi.

KEPÇE OPERATÖRÜ İHBAR ETTİ

Anlatılanlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Ö.Ş., parayı aldıktan sonra, "Sen git, ben iş makinesini alıp tarlaya geliyorum" diyerek, Kemal K'yı tarlaya gönderdikten hemen sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, durumu anlattı. Jandarma ekipleri gittiği tarlada açtığı çukurda Yeter Yılmaz'ın cansız bedenini buldu. Jandarma, cinayetle ilgili Kemal K., oğlu Ali K. ile iş makinesi operatörü Ö.Ş.'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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