İlimizde Etkili Olan Kar Yağışı Sonrası Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

RİZE (Habermetre) - İlimiz de etkisini gösteren kar yağışı sonrası kapanan 251 köy yolunun ulaşıma açılması için Vali Kemal Çeber koordinasyonunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Rize ve ilçelerinde 22 Aralık Çarşamba günü yoğun bir şekilde başlayan ve etkisini azaltarak devam eden kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdare ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin yaptığı çalışmalarla açmış oldukları köy yollarının devam eden kar yağışı ile birlikte tekrar kapanması sonucu 12 ilçemizde toplan 251 köy yolunda çalışmalar 62 iş makinesi ve 73 personelle aralıksız olarak devam etmektedir. Ayrıca Çamlıhemşin ve İkizdere ilçelerimizde toplam 14 köy kış aylarında nüfus barındırmadığından yolları yaz başına kadar açılmamaktadır.

Kar yağışı sonrası elektrik hatlarına aşırı kar yükü binmesi, ağaç devrilmesi ve direklerde meydana gelen sorunlar sonucunda meydana gelen hasarların giderilmesi için ÇEDAŞ personeli zor şartlar altında çalışmalarını sürdürmektedir. Rize Merkezde 13 trafo bölgesi, Çayeli'nde 3 trafo bölgesi, Ardeşen'de 5 trafo bölgesi, Fındıklı'da 4 trafo bölgesi ve Hemşin'de 4 trafo bölgesi olmak üzere toplam 29 adet trafo bölgesinde yapılan çalışmalarla arızlar giderilerek bölgelere elektrik verilmiştir. Hemşin Yaltkaya Köyünde yol kapalı olduğu ve ulaşımın sağlanamadığı için arıza giderilememiş olup çalışmalar devam etmektedir.

Sağlık il Müdürlüğümüz Kalkandere ilçemizdeki 1 diyaliz hastasını kar seviyesinin yükselme ihtimaline karşı 1 gün önceden hastaneye getirmiş, Yolbaşı köyümüzde ise 1 hasta evden eve nakil edilmiştir. Ayrıca sahil alanında soğuktan etkilenmiş bir şekilde bulunan bir kişide hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Rize Belediyesi ise üst mahalle yollarında kar ve buz temizleme çalışmaları yürütmektedir.

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