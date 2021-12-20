İlimizde Eğitim Öğretime Ara Verilmesi Hakkında

Yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 21 Aralık 2021 Salı günü İl genelinde (yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrenciler hariç olmak üzere) eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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