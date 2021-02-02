İlik nakli bekleyen diş hekimi Selen için seferber oldular
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İlik nakli bekleyen diş hekimi Selen için seferber oldular

02.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:57
İlik nakli bekleyen diş hekimi Selen için seferber oldular

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde akut lösemi hastası diş hekimi Selen Utlu Akalın'ın (39) ihtiyacı olan iliğin bulunması için düzenlenen bağış kampanyası ilgi gördü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde akut lösemi hastası diş hekimi Selen Utlu Akalın'ın (39) ihtiyacı olan iliğin bulunması için düzenlenen bağış kampanyası ilgi gördü.

Bursa'da yaşayan, bir çocuk annesi diş hekimi Selen Utlu Akalın'a, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yaklaşık 2 ay önce akut lösemi tanısı kondu. Akalın için ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Alanya'da da başlatılan kök hücre ve kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü. Alanya Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde kurulan Türk Kızılay çadırına gelen siyasi parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda vatandaş hem kan hem de kök hücre bağışında bulundu.

'5 YAŞINDAKİ OĞLUNUN ANNESİZ BÜYÜMESİNİ İSTEMİYOR'Akalın'ın teyzesi ve MHP Alanya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Kanak Utlu, "Yeğenimiz diş hekimi Selen Utlu, akut lösemi. Türkiye'de maalesef eşleşecek bir kök hücreye rastlanmadı. Yurdun çeşitli yerlerinde kampanyalar düzenlendi. Oralarda netice çıkmadı. Şimdi Alanyalılardan destek bekliyoruz. 5 yaşında bir oğlu var. Genç bir anne. Küçük yaşta babasını kaybetti. Babasız büyüdü. Evladının annesiz büyümesini istemiyor, en büyük korkusu o. Yardımcı olursanız çok sevineceğiz. Herkesten destek bekliyoruz. Kök hücre bağışı denildiğinde organ bağışı bazen akla geliyor. Oysa sadece kan bağışıyla oluyor. Sadece 3 tüp kan bağışıyla yardımcı olunuyor. Destek bekliyoruz" dedi.'BÜTÜN ALANYA'YI KAMPANYAYA DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUZ'

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, kampanyaya destek vermek için Kızılay çadırına gelirken, "Çok hızlı yayılan bir hastalık. Türkiye genelinde uygun kök hücre bulunmadı. Dünya çapında tarama devam ediyor. Bizler de yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları olarak Atatürk Anıtı önünde kök hücre bağışında bulunuyoruz. Alanya'da yaşayan vatandaşlarımızı kök hücre kampanyasına bekliyoruz. En kısa sürede kök hücre bulunacaktır inşallah. Acil şifalar diliyorum" diye konuştu.


İlik nakli bekleyen diş hekimi Selen için seferber oldular
İlik nakli bekleyen diş hekimi Selen için seferber oldular
İlik nakli bekleyen diş hekimi Selen için seferber oldular
İlik nakli bekleyen diş hekimi Selen için seferber oldular
İlik nakli bekleyen diş hekimi Selen için seferber oldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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