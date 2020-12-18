İlhan Uzgel: S-400 alımı Türkiye tarihinin en yanlış kararlarından
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İlhan Uzgel: S-400 alımı Türkiye tarihinin en yanlış kararlarından

18.12.2020 18:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:49

Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem'in bu bölümünde ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı CAATSA yaptırımları (savunma sanayii ithalatına ve finansmanına dönük yaptırımlar paketi) ele alınıyor.

DUVAR - Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Mühdan Sağlam'ın hazırladığı Küresel Gündem'in bu bölümünde ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı CAATSA yaptırımları (savunma sanayii ithalatına ve finansmanına dönük yaptırımlar paketi) ele alınıyor. Uzgel ve Sağlam, yaptırımları, Türkiye'nin bu yaptırımlar bağlamında NATO ve Rusya'yla olan ilişkisini ve Türkiye dış politikasının elinde kalanları tartışıyor.

İlhan Uzgel: S-400 alımı Türkiye tarihinin en yanlış kararlarından

Kaynak: DailyMotion.com

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