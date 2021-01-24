KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu
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KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu

24.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:50

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu ve yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu ve yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, kar ve çam ağaçlarından oluşan doyumsuz manzarasıyla kış aylarında doğaseverlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseveri ağırlayan kayak merkezinde, özellikle hafta sonlarındaki yoğunluk dikkati çekiyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili nedeniyle de yoğunluk yaşanıyor.

Ankara'dan gelen Osman Parlak, AA muhabirine yaptığı açıkalmada, 5-6 yıldır kayak sporu ile ilgilendiğini belirterek, "Amatör olarak kayağa Ilgaz'da başlamıştım o nedenle burası benim açımdan çok önemli. Sezonun geçtiğimiz günlerde açılmasının ardından kaymak için buraya geldim. Ilgaz'ın doğasını çok beğeniyorum. O nedenle burayı tercih ediyorum. Teleferikle çıkarken ağaçlar çok güzel bir görsel oluşturuyor." dedi.

Ailecek geldiklerini söyleyen Cihan Koç, "Ilgaz'ı seviyoruz, beğeniyoruz. Havası çok güzel. Burada daha çok doğa yürüyüşü ve kayak yapıyoruz. Her yıl birkaç sefer buraya geliyoruz. Öncelikle Ankara'ya yakın olması, diğer kayak merkezlerine göre daha nezih ve sakin olması hoşumuza gidiyor." diye konuştu.

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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