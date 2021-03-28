Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
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Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda geçen yıl faaliyete giren Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda geçen yıl faaliyete giren Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kayak merkezi, yaklaşık bir metreyi bulan karın yanı sıra doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Uzunlukları 5 kilometre olan pistleriyle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum, Amasya olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlayan kayak merkezinde, salgın nedeniyle vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak kış tatilinin keyfini çıkardı.

Ankara'dan hafta sonu tatili için gelen Ömer Elmapınar, AA muhabirine, Ilgaz'ın çok güzel bulduğunu, kış sporlarını yapabilme imkanına kavuştuklarını söyledi.

Hasan Uğurlu da "Normalde sezonu kapatmıştık. Böyle olacağını beklemiyorduk. Yoğun karı görünce çok mutlu olduk. Güzel bir ortam, hava güzel, kar güzel. Gelmek isteyenler Türkiye'nin tam orta noktasındaki Ilgaz'a buyursun gelsin." diye konuştu.

Onur Volkan ise ailece Ilgaz'a geldiklerini aktararak, "Kaymayı bilmediğimiz için acemi pistinde kızakla kayıyoruz. Burası çok güzel. Mart ayının sonu olmasına rağmen çok güzel kar var. Çok iyi eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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