İletişim Başkanlığı nedir? İletişim Başkanlığı ne zaman kuruldu? İletişim Başkanlığı başkanı kimdir?

İletişim Başkanlınğı'ndan yapılan açıklamalarla gündem hareketlenirken vatandaşlar İletişim Başkanlığı hakkında detaylı araştırmalar yaptı. Peki, İletişim Başkanlığı ne zaman kuruldu? İletişim Başkanlığı başkanı kimdir? İletişim Başkanlığı nedir?

Siyaset gündemine dair yapılan açıklamalarla gündemin seyri değişirken İletişim Başkanlığı nedir? İletişim Başkanlığı ne zaman kuruldu? İletişim Başkanlığı başkanı kimdir konuları merak edildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI HAKKINDA?

24 Temmuz 2018 tarih ve 30488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 14 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan ve hizmet vermeye başlayan, İletişim Başkanlığı, ülkemizin en yeni kurumları arasında yer almaktadır.

'Türkiye markasını güçlendirmek' hedefiyle yola çıkan Başkanlığımız, bütünlüklü bir iletişim stratejisi ile devletimizin tüm kurumları ile koordineli iletişim çabaları sürdürmekte; ülkemize değer katan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Varoluşun kalbinde yer alan iletişimi gerçekçi, sürdürülebilir ve sağlıklı bir zeminde yürütme bilinciyle ulusal ve uluslararası kamuoyları ile her düzeyde anlama, anlatma, anlam ve değer katma çabaları, Başkanlığımızın temel faaliyet alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda düşünülmesi gereken Türkiye'nin her alanda nitelikli temsili, 2023 hedeflerine güvenle ilerleyen ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla Başkanlığımız, 'Yeni Türkiye'nin ilerleyişine ve anlaşılmasına ivme kazandıracak bireysel ve kurumsal düzeyde temsil gücümüzü artırmaya yönelik hizmetleri öncelemektedir.

Ülkemizin harcını oluşturan her bir vatandaşımızın soru ve sorunlarının hızlı çözümü için devlet-millet ilişkisinin etkin ve nitelikli hale getirilmesi ve uygulanması, İletişim Başkanlığımızın bir diğer önemli sorumluluk alanını ifade etmektir. Yalnızca soru ve sorun çözümü değil aynı zamanda fikir ve düşünce paylaşımını da kapsayacak bir iletişim bağlamı, sorumluluklarımız arasındaki bu akışın ana damarını oluşturmaktadır.

Yerel, ulusal ve uluslararası medya pek çok açıdan Başkanlığımızla ilişkili bulunmakta; çalışma alanları kesişmektedir. Uluslararası medya ve düşünce kuruluşlarının yakından takibi, çıktılarının değerlendirilmesi, analizi, raporlanması ve duyurulması, basın kartı ve akreditasyon gibi rutin işlemlerin ve bu süreçlerin geliştirilmesinin yanı sıra; meslek mensuplarının eğitimleri, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kitle iletişim araçlarında eğitici, öğretici, ufuk açıcı içeriklerin artırılmasına dönük çabalar Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Sahada olmak ve sahadan yol almak ilkesince yukarıda ifade edilen alanların ve diğer tüm çalışmalarımızın etkin yönetiminde, kamu kurumları, ulusal ve uluslararası medya, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, akademi ve düşünce kuruluşları gibi pek çok organizasyon ile ortak çalışmalar yürütmenin ana ilkelerimiz arasında olduğu da belirtilmelidir.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI BAŞKANI KİMDİR?

Prof. Dr. Fahrettin ALTUN, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı

Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atandı.

Siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları bulunan Fahrettin Altun, 1976 yılında Almanya Stuttgart'ta doğdu.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Altun, yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde, doktorasını ise "McLuhan ve Baudrillard'ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi" başlıklı teziyle 2006 yılında İstanbul Üniversitesinde tamamladı.

Altun, 2002-2003 yılları arasında Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Şehir Üniversitesinin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve İletişim Fakültesinin kurucu koordinatörlüğünü yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesinde İletişim Bölüm Başkanlığını ifa etti. Ardından 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev aldı.

Prof. Dr. Fahrettin Altun, 2014-2018 yıllarında SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü ve SETA Genel Koordinatör Yardımcılığını yürüttü. Bunun yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu.

Aylık Kriter dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Altun, TRT 1'de Enine Boyuna ve TRT Haber'de Dışa Bakış adlı televizyon programlarına yorumcu olarak katkı sundu, Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Daha önce de TRT 2 ve TRT Haber'de yayımlanan Ayrıntı programını hazırlayıp sunan Fahrettin Altun, Yöneliş ve Küre adlı yayınevlerinde editörlük, Anlayış dergisinde yayın yönetmenliği ve Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Modernleşme Kuramı kitabının müellifi olan Altun, SETA yayınlarından çıkan "Milletin Zaferi: 15 Temmuz", "Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi", "Türkiye'de Basın Özgürlüğü: Mitler ve Gerçekler" ve "15 Temmuz'da Medya" kitaplarının yazarları arasında yer almıştır.