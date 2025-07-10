Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin DURAN atanmıştır. İletişim başkanı kim oldu? Yeni İletişim Başkanı Burhanettin Duran kimdir?

İLETİŞİM BAŞKANI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin DURAN atanmıştır.

YENİ İLETŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

55 yaşındaki Burhanettin Duran 2013'ten bu yana profesör.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Duran, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Ekim 2018'den beri Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi de olan Duran 20 Mayıs 2024'te dışişleri bakan yardımcılığına atanmıştı.

Evli ve üç çocuklu Duran İngilizce de biliyor.

FAHRETTİN ALTUN NEREYE ATANDI?

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına, İkinci Başkanlığına ve üyeliklerine, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 10 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.





