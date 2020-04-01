İletişim Başkanı Altun 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için gelen başvuruları paylaştı
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Fahrettin Altun, Seyhan, Beykoz, Güncel

İletişim Başkanı Altun 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için gelen başvuruları paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak isteyen vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yaptıkları başvurulara ilişkin bilgi verdi.

01.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:58
İletişim Başkanı Altun 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için gelen başvuruları paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak isteyen vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yaptıkları başvurulara ilişkin bilgi verdi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçisi, memuru, emeklisi, tüccarı, çiftçisi, öğrencisi ve gazisiyle toplumun her kesimi #BizBizeYeterizTürkiyem diyor. En değerli varlığımız birlik ve beraberliğimiz!" ifadesini kullandı.

Altun, paylaşımında vatandaşlardan gelen şu mesajlara yer verdi:

Adana/Seyhan

"Biz bize yeteriz. Kampanya kapsamında devletimizin yanındayız. Her yıl Adana ili Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu bahçesinde bulunan yaklaşık 150-200 adet zeytin ağacından topladığımız zeytin satışından elde ettiğimiz Ziraat Bankası Okul Aile Birliği hesabında bulunan 18 bin TL gelirimizi kampanyaya bağışlayabilmemiz için Okul Aile Birliği olarak izlememiz gereken yasal yolun tarafımıza bildirilmesini önemle rica ederiz."

İstanbul/Beykoz

"Sayın Cumhurbaşkanım, başlatmış olduğunuz 'Biz Bize Yeteriz' yardım kampanyana emekli bayram ikramiyesini 500 TL'si ile katılmak istiyorum. Kabul ederseniz bu miktarın yardım kampanyasının hesabına aktarılmasını istiyorum. Allaha emanet olun. Saygılarımla."

Balıkesir/Gönen

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına, ben de bir öğretmen olarak, 1 Nisan-30 Nisan 2020 tarihleri arasında adıma tahakkuk ettirilecek ek ders ücretlerimi bağışlıyorum. Arz ederim."

Osmaniye/Kadirli

"Sayın Cumhurbaşkanım, Ben 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre 2011 yılında Rahman'ın bana Gazi mertebesini bahşettiği vatan sevdalısı Türk vatandaşıyım. Öncelikle sunu belirtmek isterim ki kendinizi bu vatana, millete adayarak gece gündüz demeden çalışarak yaptığınız ve yapmak isteyip de yapamadığınız her şey için Allah (c.c) sizden, sizin gibi düşünüp size her daim yardımcı olmaya çalışanlardan ve özellikle sizi yarı yolda bırakmayanlardan her zaman razı ve memnun olsun inşallah. Siz zaten fazlasıyla çalışarak emek harcarken içinde bulunduğumuz su zor dönemlerde biz bize yeteriz hareketini başlatarak 7 maaş bağışta bulunmanız bu vatana olan sevdanızı bir kez daha ortaya koymakta olup beni de çok duygulandırdı. Sen bize reis oldun, bizde sana olan inancı ve güveni tam bir şekilde arkandan yürüdük. Darbe günü hainler salyalarını akıtarak seni ararken sen hainlerden korkup kaçmadın her zamanki gibi dik durdun, karşılarına çıkıp buradayım dedin, bize de meydanlara inin dedin, koşa koşa seve seve indik, evde kalın dedin, evde kaldık. Bugün de yaptığın örnek davranışa binaen, zaten benim de yakın zamanda yapmayı düşündüğüm 1 Nisan'da yatacak olan gazilik maaşımı devletime bağışlamak istiyorum. Eğer ki maaşım için geç kalınmışsa vereceğiniz bir iban numarasına maaşım kadar miktarı yatırarak ufak da olsa katkıda bulunmak istiyorum. Allah'u Teala devletimize zeval vermesin. Bizi bu zor günlerden bir an önce kurtarsın ve sadece böyle zor zamanlarda değil her zaman birlik beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Ancak böyle olursak BİR oluruz Diri oluruz, tüm dünya da söz sahibi olabilir, adaleti yayabilir ve zulme dur diyebiliriz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbim tüm ümmeti Muhammed'i korusun, bizleri yolundan ayırmasın, hakkımızda hayırlısı neyse onu versin. Saygı, selam ve muhabbetle kalın Allah'a emanet olun inşallah." - ANKARA

Kaynak: İHA

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