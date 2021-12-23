İletişim Başkanı Altun: Her CİMER başvurusu bizim mahremimiz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER), Türkiye'nin kamu idaresi anlamında son dönemin en önemli reformlarından olduğunu belirterek, "Her bir CİMER başvurusu, bizim namusumuza emanettir, mahremimizdir. CİMER üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerde memnuniyet oranının yüzde 20 arttığını gördük" dedi.

İletişim Başkanı Altun, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Altun, devletin en önemli görevinin, milletin yanında olmak ve vatandaşın sorununu çözmek olduğunu belirtti. Altun, "CİMER vatandaşın, milletin sorununu çözmenin en somut örneklerinden biridir. En iyi işleyen mekanizmalarından biridir. Ne yazık ki bu ülkede devlet millet ilişkilerinde vatandaş aleyhine bir hiyerarşi söz konusuydu. Bir anlamda devlet ve kamu görevlilerinin karşısında el pençe divan durulması beklenir, bu çerçevede ilişki dizayn edilirdi. Hamdolsun, bu Türkiye geçmişte kalmıştır, bugün devlet vatandaşının emrindedir" diye konuştu.

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin büyük ve güçlü istikrar ülkesi olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her daim vurguladığı 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını benimsemek, hayatımıza uygulamak durumundayız. Ülkemiz giderek büyüyen bir ülkedir. Bu kaos ortamında, bu uluslararası belirsizlikler ortamında ülkemiz bir istikrar adasıdır. Sadece bir istikrar adası da değildir. Ülkemiz istikrarlaştırıcı bir güçtür. Bölgesinde sadece oyun bozan değil oyun kuran bir güçtür. Bu güçlü ve büyük ülkede bizler çok önemli bir fonksiyonu icra ediyoruz. Sizler de doğrudan bu fonksiyonu hayata geçirirken 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarını en somut şekilde uygulayacaksınız. Bundan hiç şüphem yok" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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