İleri evre karın içi kanserden 10 saatlik ameliyatla kurtuldu

Erzurum'da ileri evre karın içi kanseri olan 61 yaşındaki Sefanur Bayar, Şehir Hastanesinde 10 saat süren çok fonksiyonlu ameliyat ve sıcak kemoterapiyle yaşama tutundu.

Erzurum'da ileri evre karın içi kanseri olan 61 yaşındaki Sefanur Bayar, Şehir Hastanesinde 10 saat süren çok fonksiyonlu ameliyat ve sıcak kemoterapiyle yaşama tutundu.

Erzurum'da yaşayan 2 çocuk annesi Sefanur Bayar, bir süre önce iştahsızlık ve şişkinlik şikayetiyle Şehir Hastanesindeki Onkoloji Cerrahi Klinik şefi Dr. Mehmet Hamdi Sakarya'ya başvurdu.

Sakarya, yaptığı tetkik ve tahlil sonrası kanserin, karnının içindeki organlar ile zarlara yayıldığını tespit etmesi üzerine Bayar'a acil ameliyat önerdi.

Ameliyattan korktuğu için doktorun teklifini kabul etmeyen Bayar, 2 ay sonra nefes alamama ve şişkinlik şikayetleriyle tekrar hastaneye müracaat etti. Cesaretini toplayarak ameliyatı kabul eden Bayar, Sakarya ve ekibince 10 saat süren çok fonksiyonlu organ rezeksiyonu ameliyatı ve uygulanan kemoterapiyle şifa buldu.

Hem kanseri hem de korkularını yendi

Ameliyat sonrası bir süre yoğun bakımda yatan ve gördüğü kemoterapiden de olumlu sonuç alarak sağlığına kavuşan Bayar, hem kanseri hem de korkularını yenerek hayata bağlandı.

Dr. Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 saat süren ameliyatla hastanın karın içi ve boşluğundaki tüm tümör odaklarını, kalın bağırsağının tamamını, dalağı, safra kesesini ve akciğer kapsülünü temizlediklerini, ince bağırsakların yüzde 85'ini almak zorunda kaldıklarını söyledi. Sakarya, ameliyat esnasında sıcak kemoterapi uyguladıklarını da dile getirdi.

"İleri evre kanser, ameliyat şansının yitirildiği anlamına gelmiyor"

Bu gibi hastaların erken dönemde ameliyat olması durumunda organlara yayılan kanserin cerrahi işleminin de basit şekilde yapıldığını ve kişinin daha erken toparladığını vurgulayan Sakarya, şunları kaydetti:

"Hastanın ileri evre kanser olması, ameliyat şansını yitirdiği anlamına gelmiyor. Mutlaka bu tür hastalar cerrahi onkologlarca değerlendirilmeli ve ameliyat şansları varsa olmalılar. Hasta bize geldiğinde karın içinde hem girişi hem de çıkışı engelleyecek şekilde hastalık tablosu oluşmuştu, bir şey yiyip içemiyor, gaz ve gaitasını yapamaz durumdaydı. Bu tablo eğer düzeltilmez ise maalesef ölümle sonuçlanabiliyor."

Sakarya, beslenmeyle ilgili tavsiyelerde bulundukları hastayı şifayla taburcu ettiklerini sözlerine ekledi.

Sefanur Bayar da 4 yıl önce çeşitli kadınsal rahatsızlıkları nedeniyle yumurtalık ve rahim ameliyatı geçirdiğini anlattı.

Bir süre kemoterapi de gördüğünü söyleyen Bayar, "Kızım Şehir Hastanesi personeli, onun tavsiyesiyle Dr. Sakarya'ya başvurdum, ameliyat önerdi. Ameliyatla şifa buldum. Gece gündüz hem doktor hem de hastane personeli bizimle ilgilendi. Allah hepsinden razı olsun. Evimde bulmadığım rahatlığı hastanede buldum. Önceden yemek yiyemezdim, şimdi taburcu oluyorum yemem, içmem düzeldi." diye konuştu.

Bayar'ın eşi Hikmet Bayar da eşini sağlığına kavuşturan Dr. Sakarya'ya teşekkür ederek, "Doktorumuz gece gündüz yanımızda oldu. Eşim buraya geldiğinde ameliyattan önce perişan haldeydi, sağlık durumu çok kötüydü. Şimdi çok şükür tüm hastalıklarından kurtuldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç