İleri evre karın içi kanserden 10 saatlik ameliyatla kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İleri evre karın içi kanserden 10 saatlik ameliyatla kurtuldu

İleri evre karın içi kanserden 10 saatlik ameliyatla kurtuldu
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Sağlık

Erzurum'da ileri evre karın içi kanseri olan 61 yaşındaki Sefanur Bayar, Şehir Hastanesinde 10 saat süren çok fonksiyonlu ameliyat ve sıcak kemoterapiyle yaşama tutundu.

Erzurum'da ileri evre karın içi kanseri olan 61 yaşındaki Sefanur Bayar, Şehir Hastanesinde 10 saat süren çok fonksiyonlu ameliyat ve sıcak kemoterapiyle yaşama tutundu.

Erzurum'da yaşayan 2 çocuk annesi Sefanur Bayar, bir süre önce iştahsızlık ve şişkinlik şikayetiyle Şehir Hastanesindeki Onkoloji Cerrahi Klinik şefi Dr. Mehmet Hamdi Sakarya'ya başvurdu.

Sakarya, yaptığı tetkik ve tahlil sonrası kanserin, karnının içindeki organlar ile zarlara yayıldığını tespit etmesi üzerine Bayar'a acil ameliyat önerdi.

Ameliyattan korktuğu için doktorun teklifini kabul etmeyen Bayar, 2 ay sonra nefes alamama ve şişkinlik şikayetleriyle tekrar hastaneye müracaat etti. Cesaretini toplayarak ameliyatı kabul eden Bayar, Sakarya ve ekibince 10 saat süren çok fonksiyonlu organ rezeksiyonu ameliyatı ve uygulanan kemoterapiyle şifa buldu.

Hem kanseri hem de korkularını yendi

Ameliyat sonrası bir süre yoğun bakımda yatan ve gördüğü kemoterapiden de olumlu sonuç alarak sağlığına kavuşan Bayar, hem kanseri hem de korkularını yenerek hayata bağlandı.

Dr. Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 saat süren ameliyatla hastanın karın içi ve boşluğundaki tüm tümör odaklarını, kalın bağırsağının tamamını, dalağı, safra kesesini ve akciğer kapsülünü temizlediklerini, ince bağırsakların yüzde 85'ini almak zorunda kaldıklarını söyledi. Sakarya, ameliyat esnasında sıcak kemoterapi uyguladıklarını da dile getirdi.

"İleri evre kanser, ameliyat şansının yitirildiği anlamına gelmiyor"

Bu gibi hastaların erken dönemde ameliyat olması durumunda organlara yayılan kanserin cerrahi işleminin de basit şekilde yapıldığını ve kişinin daha erken toparladığını vurgulayan Sakarya, şunları kaydetti:

"Hastanın ileri evre kanser olması, ameliyat şansını yitirdiği anlamına gelmiyor. Mutlaka bu tür hastalar cerrahi onkologlarca değerlendirilmeli ve ameliyat şansları varsa olmalılar. Hasta bize geldiğinde karın içinde hem girişi hem de çıkışı engelleyecek şekilde hastalık tablosu oluşmuştu, bir şey yiyip içemiyor, gaz ve gaitasını yapamaz durumdaydı. Bu tablo eğer düzeltilmez ise maalesef ölümle sonuçlanabiliyor."

Sakarya, beslenmeyle ilgili tavsiyelerde bulundukları hastayı şifayla taburcu ettiklerini sözlerine ekledi.

Sefanur Bayar da 4 yıl önce çeşitli kadınsal rahatsızlıkları nedeniyle yumurtalık ve rahim ameliyatı geçirdiğini anlattı.

Bir süre kemoterapi de gördüğünü söyleyen Bayar, "Kızım Şehir Hastanesi personeli, onun tavsiyesiyle Dr. Sakarya'ya başvurdum, ameliyat önerdi. Ameliyatla şifa buldum. Gece gündüz hem doktor hem de hastane personeli bizimle ilgilendi. Allah hepsinden razı olsun. Evimde bulmadığım rahatlığı hastanede buldum. Önceden yemek yiyemezdim, şimdi taburcu oluyorum yemem, içmem düzeldi." diye konuştu.

Bayar'ın eşi Hikmet Bayar da eşini sağlığına kavuşturan Dr. Sakarya'ya teşekkür ederek, "Doktorumuz gece gündüz yanımızda oldu. Eşim buraya geldiğinde ameliyattan önce perişan haldeydi, sağlık durumu çok kötüydü. Şimdi çok şükür tüm hastalıklarından kurtuldu." ifadelerini kullandı.

İleri evre karın içi kanserden 10 saatlik ameliyatla kurtuldu
İleri evre karın içi kanserden 10 saatlik ameliyatla kurtuldu
İleri evre karın içi kanserden 10 saatlik ameliyatla kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ziya Selçuk Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Gervinho Ozan Tufan Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İleri evre karın içi kanserden 10 saatlik ameliyatla kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:48:11. #1.15#

title