İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor

Makam aracını satarak elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi alarak gönülleri fetheden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede her haneye Ramazan kolisi dağıttıktan sonra şimdi de patates ve soğan yardımında bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta Dilovası'nda her haneye Ramazan kolisi yardımında bulunan Dilovası Belediyesi, şimdi de her haneye patates ve soğan yardımında bulunuyor.

Ramazan ayının başında ilçede bulunan her haneye gıda kolisi dağıtımı yapan Dilovası Belediyesi'nin salgın sürecinde evlerinde kalan veekonomik anlamda olumsuz etkilenen ilçe halkıyla dayanışması sürüyor. Salgınla mücadele sürecini vatandaşların en az hasarla atlatmaları için sosyal belediyecilik anlayışının tüm gereklerini yerine getiren Dilovası Belediyesi, Ramazan kolisinden sonra şimdi de ilçede ayırt edilmeksizin tüm evlere patates ve soğan dağıtımı yapıyor. Yapılan yardım çalışamaları esnasında koronavirüs tedbirleri de eksiksiz uygulanıyor.

HAMZA ŞAYİR: HALKIMIZLA BİRLİKTE MÜCADE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Dilovası Belediyesi'nin dayanışma çalışmalarına bizzat katılan ve süreci titizlikle yöneten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla hükümetimiz etkin bir mücadelenin içerisinde. Biz de ilçemizde tedbirlere sıkı sıkıya uyuyoruz. Bu süreçte, hemşehrilerimiz maalesef ekonomik olarak sıkıntılar yaşayabiliyor. Biz de belediye olarak, insanlarımızı bu mücadelede yalnız bırakmıyoruz. Onları moral ve motivasyon olduğu kadar ekonomik olarak da desteklemeye gayret ediyoruz" dedi.

"DAĞITIMLARDA KİMSEYİ AYIRT ETMİYORUZ"

Açıklamasının devamında bunları yaparken herhangi bir ayrım gözetmediklerini belirten Başkan Şayir, "Tek bir ihtiyaç sahibinin bile yardım alamamasını engellemek adına dağıtımlarda kimseyi ayırt etmiyoruz. İhtiyaç sahibi olmayan kardeşlerimizin de, bu yardımlarını ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırmasını rica ediyoruz. Dayanışmanın önemini biliyoruz. Dilovası'nın dayanışma ile yükseleceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.