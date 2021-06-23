İlçe toplantısında Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenmesi büyük tepki çekmişti! AK Partili başkan özür diledi
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İlçe toplantısında Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenmesi büyük tepki çekmişti! AK Partili başkan özür diledi

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Kocaeli AK Parti Gebze ilçe Teşkilatı'nın Arapçeşme Mahallesi'nde sandık başkanları toplantısında, masalara serilen Türk Bayrakları üzerine yiyecekler konulmuştu. AK Partili yöneticiler tarafından paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekerken, Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya'dan konuya ilişkin yazılı bir açıklama geldi. Fotoğrafların sosyal medya hesaplarından kaldırıldığını belirten Kaya, "Bu görüntüye sebebiyet verdiğimiz için özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Kocaeli AK Parti Gebze Seçim İşleri Başkanı Enes Yaylak'ın başkanlığında gerçekleşen sandık başkanları toplantısında, masaya Türk Bayraklarının serilmesi ve üzerinde yemek yenmesi büyük tepki çekmişti.

"HAYIRLARA VESİLE OLSUN" PAYLAŞIMI

AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı, fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Seçim İşleri Başkanımız Enes Yaylak'ın Başkanlığında, Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi meclis üyesi Geçmiş Dönem İlçe Başkanımız Hasan Soba, Teşkilat Başkanımız Mustafa Önal ve Seçim İşleri Başkan Yardımcılarımızın Katılımıyla Arapçeşme Mahallesi Sandık Başkanları Toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantımız Hayırlara vesile olsun" notuyla paylaşmış ve skandal fotoğraflara tepki yağmıştı.

"SÖZ KONUSU FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN KALDIRILMIŞTIR"

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"AK Parti Gebze İlçe Başkan Yardımcılarımızın bir istişare toplantısında ortaya çıkan görüntü hakkında kamuoyuna açıklama yapmak zorunluluğu doğmuştur. Baştan belirtmek isteriz ki, söz konusu görüntü kesinlikle Türk Bayrağı üzerinde yemek yeme kastı taşımamakla birlikte, toplantı sırasında ikram edilen meyve tabaklarının dikkat etmeden, bilinçsizce Türk Bayrağı üzerine konulmasıyla ortaya çıkmıştır. Buna rağmen Bayrak sevgisi ve Bayrağa saygı konusunda sorgulanmayı dahi kabul etmediğimiz bir partinin temsilcileri olarak, söz konusu görüntü en çok bizleri üzmüştür. Dolayısıyla, durumun fark edilmesinin ardından söz konusu fotoğraf sosyal medya hesaplarından kaldırılmıştır.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Aziz Şehitlerimizin kanının simgesi, bağımsızlığımızın sembolü ve tartışmasız şekilde en önemli kutsalımız olan Ay-Yıldızlı bayrağımız uğruna can vermeye hazır bir teşkilat mensupları olarak, Türk Bayrağımızı bugüne kadar en yüksek noktalara taşımak ve orada dalgalandırmak için mücadelemizi sürdüreceğimizi, yapılan eleştirileri ve hassasiyeti saygıyla karşılayarak, bu görüntüye sebebiyet verdiğimiz için yüce milletimizden özür dilediğimizi saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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