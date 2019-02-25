İlçe Sakinlerinin 4 Yıldır Yapılmayan Ev İsyanı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2015 yılında ev almak için bir yap-sat inşaat firmasına para ve arsalarını veren vatandaşlar ne evlerini ne de paralarını alamadı.

İnşaatın önünde toplanan vatandaşlar Sandıklı'da bir inşaat yap sat firmasında 2015 yılında bir yıl içinde teslim edilmek üzere 180'e yakın daire satın aldıklarını ve ücretlerinin de büyük bir bölümünü ödediklerini dile getirdi. Aradan geçen 4 yıla rağmen inşaatların hala yapılmadığını söyleyen vatandaşlar, bitirilen birkaç daireye yerleşenler olduğunu fakat tapularını da alamadıklarını ve evlerin de ipotekli olduğunu öğrendiklerini kaydetti. Dairesini teslim alamayan vatandaşlar ödedikleri parayı da geri alamadıklarını belirtirken kat karşılığı arsa veren vatandaşlar da mağdur olduklarını belirttiler.

Mağdurlar adına açıklama yapan Mehmet Gözütok, "2015 yılında dişimizden tırnağımızdan artırdığımız paralar ile inşaat firmasından daire aldık. Daire teslim alamadığımız gibi paralarımızı da geri alamıyoruz. Bu yüzden mağduriyet yaşıyoruz. Gerekli mercilere şikayetimizi duyurduk. Mağduriyetimizin resmi kanallar ile giderilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ve Adalet Bakanımızdan bu işin çözülmesini istiyoruz. Burada mağdur olan 180 kişi var. Bu aileler nereden baksan bin kişiye tekabül ediyor. 2015 girişli ve 2018 teslimdi. Ama 2019 yılına geldik inşaatlar hala kaba olarak duruyor. Çoğu da temelde duruyor. Çoğu da icralık. Çoğu parasını ödemiş. Ne dairesi ne de parası teslim ediliyor. Şu an için yetkililer yok. Muhatap olabileceğimiz hiç kimse yok. En düşük daire 120 bin lira. Kişi nereden baksanız 120 bin liralık dairenin 90 bin lirasını ödedi" dedi.

Mağdurlardan Serpil Yıldız ise, "2015 yılında daire aldık. Bize iki yıl içinde teslim edileceği söylendi. Baya yüklü miktarda para verdik. Hala teslim olmadı, bekliyoruz. Elimizde olan belgeler ile icra takibi başlattırdık. ya verdiğimiz parayı versinler ya da daireyi teslim etsinler. İstediğimiz çok fazla bir şey değil. Verdiğimiz parayı versinler o bize yeter faiz falan da istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kat karşılığı arsasını verdiğini söyleyen 77 yaşındaki Hesna Yalın ise "5 çocuğum var. Ben ile 6 aile olacağız. Ev vereceğini söyledi. Alt katı senin olsun dediler. Arsayı ben bahçe olarak kullanıyordum. Bu bahçeden hep çocuklarıma idare olacaktı. 'Senede teslim' dedi senesi de geçti, ayı da geçti. Kuyu kazdı. Milletin çoluğu çocuğu düşecek. Hiç düşünmüyor mu? Bu milletin parasını alıp aldatmasa idi. Beni aldattın ya bunları bari aldatmasaydı. Evin önüne kuyu kazdı. Ben şimdi ördek mi, kaz mı, balık mı alıp yüzdüreyim?" şeklinde belirtti.

İnşaat yetkililerine yaklaşık 100 bin lira verdiğini bildiren Himmet Ünlü ise şunları söyledi:

"İlk başta 80 bin lira daha sonra 20 bin lira verip bu işin içine girdim. Ancak 1 yıldan fazladır dairede oturuyorum. Ama hiçbir sözlerini yerine getirmedikleri gibi tapuyu da veremediler. En son da 'bana ne senin tapundan' deyip bizi başından kovdu." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA