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İlçe müftüleri Mudanya'da buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İlçe müftüleri Mudanya'da buluştu

Bursa İl Müftlüğünün aylık periyodik toplantıları bu ay Mudanya'da yapıldı.

BURSA (İHA) - Bursa İl Müftlüğünün aylık periyodik toplantıları bu ay Mudanya'da yapıldı. İlçe Müftüsü E. Mehmet Soylu'nun konuğu olan müftü ve müftü yardımcıları, karşılıklı istişarelerde bulundular.

Müftü ve müftü yardımcıları Mudanya Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Mudanya Müftüsü Mehmet Soylu, daha kaliteli hizmet verebilmek için yapılan toplantıların aynı zamanda camiada birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinde faydalı olduğunu söyledi. Toplantı, müftülerin soru ve cevapları değerlendirerek, kendi aralarında yaptıkları istişarelerle sona erdi. Müftüler, Mudanya'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. - BURSA

İlçe müftüleri Mudanya'da buluştu

İlçe müftüleri Mudanya'da buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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