İlçe halkı balkonlardan hep birlikte şarkı söyledi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İlçe halkı balkonlardan hep birlikte şarkı söyledi - Haberler
İzmir, Tire, Güncel

İlçe halkı balkonlardan hep birlikte şarkı söyledi

İzmir'in Tire ilçesinde balkon ve pencerelere çıkan çok sayıda vatandaş, hoparlörlerden çalınan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısına eşlik etti.

12.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:50
İlçe halkı balkonlardan hep birlikte şarkı söyledi

İzmir'in Tire ilçesinde balkon ve pencerelere çıkan çok sayıda vatandaş, hoparlörlerden çalınan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısına eşlik etti.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının sürdüğü ilçede belediyenin sosyal medya hesaplarından hep birlikte şarkı söyleme çağrısı yapıldı.

Yapılan paylaşımda, "Haydi Tire. Bu akşam bayraklarımızla balkonlarda ve camlardayız. Tire Belediyesi İlan Bürosu'ndan 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısı çalacak. Şarkıya bayraklarımızla eşlik edeceğiz." mesajı paylaşıldı.

Çağrıya yanıt veren çok sayıda vatandaş 20.30'da balkon ve pencerelere çıktı.

Ellerinde Türk bayrağı bulunan vatandaşlar, hoparlörlerden çalınan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısına eşlik etti.

İlçe halkı balkonlardan hep birlikte şarkı söyledi

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etti Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etti
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü
Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İYİ Parti Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Tekirdağ'da hırsızlar, köpekleri kemikle besleyip 20 koyunu çaldılar
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Galatasaray, Fernando Muslera'ya yeni teklif yapacak
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Ebru Polat İrem Derici Ekrem İmamoğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İstifa Twitter İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: İlçe halkı balkonlardan hep birlikte şarkı söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 23:24:02. #1.15#
title