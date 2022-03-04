HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İlçe belediyesi köydeki çöpleri toplamak için 'davetiye' bekliyor

MARDİN Mardin'de Yeşilli İlçe Belediyesi'nin Dereyanı köyündeki temizlik ihmali hastalıklara davetiye çıkarırken defalarca kez talep edilen yol yapılmayınca çıkan yangında bir ormanı küle döndüğü ileri sürüldü.

Yeşilli ilçesine bağlı Dereyanı köyünde ilçe belediyesinin temizlik ihmali diz boyu. 836 nüfuslu Dereyanı köyünün çöpleri köy meydanında biriktirilip 20 günde bir yapılan çağrı üzerine toplatıldığı iddia edildi. 20 evde kanalizasyon bağlantısı bulunmadığı öne sürülen köyde, defalarca talep edildiği iddia edilen ulaşım sağlanmayınca geçen yıl çıkan yangın söndürülemeyip bir ormanı yok ettiği dile getirildi.

"Mahalleli 3 yıldır kanalizasyon bekliyor"

Çöpleri biriktirip belediyeye haber verdiklerini söyleyen Dereyanı Köyü Muhtarı Şükrü Adıbelli, "Biz çöpümüzü burada topluyoruz, belediyeye haber veriyoruz. Belediye, 15-20 günde bir haber verdiğimizde gelip çöpleri götürüyor. Burası Yeşilli'nin bir mahallesi ve Yeşilli'nin çöpleri nasıl topluyorlarsa gelip burada da toplamaları lazım. Gelmek zorundalar ama işte gelmedikleri için biz kendimiz haber veriyoruz, çöpümüz birikmiş gelin toplayın diyoruz. Bu çöplerden hastalık oluyor. Burada 20 tane ev kanalizasyonsuz. Talep ettik ama maalesef daha hiçbir şey yapılmadı. 3 seneden beri talep ediyoruz daha da gelmedi" dedi.

"Yeşilli Belediyesi, çalınır diye köye konteynır vermedi"

Konteynırda istediklerini ama gelmediğini belirten Adıbelli, "Ben muhtar olduğumdan beri çöp konteynırları yok. Diyoruz 'bize bir yere toplayın' diyorlar. Konteynırları hurdacılar çalar diyorlar. Köyde konteynır yok ki gelip çalsınlar. 2 yıldır konteyner istedik gelmedi. Talebimiz bu kanalizasyonun yapılmasıdır. Haftada bir gün gelip çöplerimizi toplasalar, konteyner getirsinler. 4-5 yolumuz var gelip ölçümü yaptılar hala eşekle, katırla bağ bahçemize gidiyoruz. Müracaat ediyoruz, yapmıyorlar" diye konuştu.

"Geçen yıl yangın çıktı, ulaşım olmadığı için orman kül oldu"

Ulaşım istediklerini vurgulayan Adıbelli, "Geçen sene burada 6 kilometre ötede orman yandı. Ulaşım olmadığı için müdahale yapılmadı. Orman Genel Müdürlüğü'nün de haberi var bundan. 'Yol açarız' dedi hala yapılmadı. Eğer yol olsaydı orman yanmazdı. Allah razı olsun jandarma bize yardım etti. Biz traktörlerimizle gidip o yangını söndürdük. Çünkü araba ile oraya ulaşım yok" şeklinde konuştu.