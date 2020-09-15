İlave su şebekesi hatları yapılıyor
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İlave su şebekesi hatları yapılıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi artan nüfus ve yapılaşmaya paralel olarak gelecek yıllarda su hatlarında bir sıkıntı yaşanmaması için ihtiyaç duyulan mahallelerde ilave su şebekesi hattı yapımına başladı.

İlave su şebekesi hatları yapılıyor
15.09.2020 21:18 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:22

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi artan nüfus ve yapılaşmaya paralel olarak gelecek yıllarda su hatlarında bir sıkıntı yaşanmaması için ihtiyaç duyulan mahallelerde ilave su şebekesi hattı yapımına başladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla gelecek yılların planlamasını yapan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan mahallelerde ilave su şebekesi hattı çalışmalarına başladı.Kdz. Ereğli Belediye ekipleri, artan nüfus ve yapılaşmaya paralel olarak su kullanımının arttığı saatlerde mahalle sakinlerinin sorun yaşamaması için Kestaneci Mahallesi Merkez Sokak'ta 320 metre uzunluğunda, Q 90 mm. PE100 ilave içme suyu şebeke hattı yapıyor. İlave su şebekesi hatlarına ihtiyaç duyulan noktalarda devam edilecek. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü'nün sahil bandında yaptığı asfalt çalışmasına paralel olarak kanalizasyon bacaları ile yağmursuyu ızgaralarını yükseltme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda gerekli görülen ızgaralar ve bacalar, yolun eğimine göre uygun bölgelere kaydırılarak büyütüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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