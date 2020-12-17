İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den tartışma yaratan çağrı: Özdil ve Akman öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın
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İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den tartışma yaratan çağrı: Özdil ve Akman öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın

17.12.2020 08:42 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:22
İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den tartışma yaratan çağrı: Özdil ve Akman öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın

İlahiyatçı Ebubekir Sifil, Diyanet İşleri'nin kuraklıktan ötürü yağmur duasına çıkmasına ilişkin yorumuyla tartışma yaratan gazeteci Yılmaz Özdil ve sunucu Cüneyt Akman için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Diyanet'e seslenen Sifil'in, "Cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın" sözleri ortalığı karıştırdı.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Diyanet İşleri Başkanlığı'na gazeteci Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili tartışma yaratan bir çağrıda bulundu. Sifil, Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman'ın öldüklerinde cenazelerinin camilere sokulmamasını ve cenaze namazlarının kılınmamasını istedi.

İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den tartışma yaratan çağrı: Özdil ve Akman öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın
Doç. Dr. Ebubekir Sifil

SOSYAL MEDYADAN DİYANET'E ÇAĞRIDA BULUNDU

Sifil, sosyal medya hesabından Diyanet'e seslenerek "Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla… alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın" ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den tartışma yaratan çağrı: Özdil ve Akman öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın
Cüneyt Akman

ÖZDİL'İN "YAĞMUR DUASI" YORUMU TARTIŞMA YARATMIŞTI

Tele1'de yayınlanan Akman'ın sunduğu Zamanın Ruhu programına konuk olan Yılmaz Özdil, Diyanet İşleri'nin kuraklıktan ötürü yağmur duasına çıkmasını şöyle yorumlamıştı:

"Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Diyanet bünyesinde astronom bile çalıştırılıyor. Dolayısıyla bilimden uzak bir kurum değil. Dolayısıyla astronomdan haberdar olan bir kurumun meteoroloji biliminden haberdar olamaması mümkün değil."

İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den tartışma yaratan çağrı: Özdil ve Akman öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın
Yılmaz Özdil
Haber Yorumları (23)
MELANET: Dinde beyan esastır. Kim ne söylemiş ise ona inanmak gerekir. Gerisi Allah ile onun arasına olandır. Ayrıca camiiler kimsenin malı değildir.
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VATANDAŞ: doğayı katlet sonra yağmur duasına çık. Allah sana demiycekmi ağaçları kestin suyu israf ettin çevreye zarar verdin şimdi dua edip yağmur istiyorsun. Önce Allahtan bizi yaptıklarımızdan dolayı affetmesini için yalvaralım ve kurduğu bu muazzam denge ve düzeni bozmamayı öğrenelim.
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HASAN: Adamların dirisi Camiye Kurana islama müslümanlara hakaret ediyor aşağılıyor öldümü Camiye İmamın önüne getiriyorlar sağken nerde nasıl yaşıyorsa ölüsündende onlar ilgilensin
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