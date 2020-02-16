İlahiyat profesörünün "Açılış duasını hiç bilmiyorum" sözleri Numan Kurtulmuş'u şaşırttı

16.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 16.02.2020 08:47

Çorum'da bir iş yerinin açılışında dua okuması için kürsüye davet edilen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, "Açılış duasını hiç bilmiyorum" dedi. Açılışa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın da yer aldığı protokol kısa bir süre şaşkınlık yaşadı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, esi AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu, AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve AKP Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar'ın da katıldığı açılışta Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, açılış duasını yapması için sahneye Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek'i davet etti.

"AÇILIŞ DUASINI HİÇ BİLMİYORUM"

Belediye Başkanı Aşgın'ın dua okuması için yaptığı davet üzerine kurdelenin başına gelen Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, kısa bir bekleyişin ardından, "Açılış duasını hiç bilmiyorum" dedi.

ŞAŞKINLIK YAŞANDI

Bu açıklama üzerine protokol üyeleri şaşkınlık yaşarken araya giren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "O zaman Halil İbrahim bereketiyle kurdeleyi keselim" dedi. Bu çağrı üzerine protokol kurdeleyi keserek iş yerinin açılışını yaptı.

PROFESÖR İMAM HATİP MEZUNU

1968'de Bayburt iline bağlı Aydıntepe ilçesinde doğan Halil İbrahim Şimşek, İlkokulu Aydıntepe'de, orta ve lise öğrenimini Bayburt İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1993'te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1994'te Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Temell İslam Bilimleri Tasavvuf Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı.

ÜNİVERSİTEDE REKTÖR YARDIMCISI

1996'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı doktora öğrenimini 2000 Bahar döneminde dikey geçiş yaptığı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2002'de tamamlayıp Doktor unvanı aldı. 2003'te Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2006'da kadrosu Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne aktarıldı. 2008'de Doçent ve 2014'te Profesör unvanı aldı. 2016-2019 arasında 40/b kapsamında geçici görevle Bayburt Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve rektör yardımcısı olarak çalıştı. Halen Çorum Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi ve rektör yardımcısı olarak çalışıyor.