İlahiyat Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sonu Akademik Kurul Toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sonu Akademik Kurul Toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı, dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve akademik personel katıldı.

Toplantı İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı'nın konuşması ile başladı. Sözlerine katılımcılara teşekkürlerini ileterek başlayan Prof. Dr. Bostancı, eğitim öğretim faaliyetleri, kalite ve akreditasyon çalışmaları, akademik, kültürel ve sosyal faaliyetler, akademik ve idari personeldeki hareketlilikler gibi konular hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasında kalite ve akreditasyon çalışmalarına değinen Prof. Dr. Ahmet Bostancı, İlahiyat Akreditasyon Ajansı'na (İAA) akreditasyon ön değerlendirme raporunun teslim edildiğini, şu anda İAA tarafından gerçekleştirilen mentörlük uygulamalarında talep edilen revizelerin yapıldığını ve raporun son halinin en kısa sürede İAA'ya gönderileceğini ve Türkiye'de ilahiyat alanında akreditasyon alan ilk fakültelerden olmayı hedeflediklerini söyledi.

Prof. Dr. Bostancı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl pandemi şartlarına rağmen, 1 uluslararası sempozyum, 1 uluslararası çalıştay, 1 ulusal çalıştay, 1 uluslarası panel, 1 ulusal panel, 11 konferans, 6 bölüm semineri, Hazırlık sınıfları bilgilendirme toplantısı, 1 yarışma, öğretmenlere yönelik 10 haftalık Arapça Okuma programı projesi, İlahiyatla Eşzamanlı Hafızlık Projesi Mezuniyet Töreni, 1 adet dış paydaş kurulu toplantısı, uzaktan öğretim, hazırlık sınıfları ve fakülte tanıtımı ile ilgili online toplantılar, Sakarya Müftülüğüyle işbirliği halinde başlatılan "Beliren Yetişkinlerde Din Anlayışı Projesi" gibi pek çok ders dışı etkinlik de başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu öğretim yılında pandemi şartları ve değişim programlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından durdurulması sebebiyle -iki öğrencimizin İngiltere'de Erasmus Staj Hareketliliğine katılması dışında- yurt dışı faaliyetimiz olamamıştır. Ancak Umman'dan 2, Malezya'dan 1 ve Hindistan'dan 1 olmak üzere 4 misafir öğretim üyesi Fakültemize gelmiştir ve çalışmalarını bir yıl süre ile bizde sürdüreceklerdir. Bunun başta Umman Sultan Kabus Üniversitesi olmak üzere Fakültemizin uluslararası işbirliklerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. "

Prof. Bostancı konuşmasında Bülten, panoroma, bu öğretim yılında hazırlanmaya başlayan ve bir kısmı yayınlanan tanıtım videoları gibi fakülte tanıtım faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. "Dr. Yunus Emre Sayan'ın Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi'nin son sayısında yayınlanan "Türkiye'de Yüksek Din Öğretimi Kurumları Adına Sosyal Medya Kullanımı ve Fakültelerin Sosyal Medya Stratejilerinin İncelenmesi" adlı makalesinde Fakültemize geniş yer verilmiş ve benzeri kurumlar arasında lider durumunda olduğu vurgulanmıştır. " diyen Prof. Bostancı fakülte tanıtım faaliyetlerine katkı sağlayan hocalara teşekkürlerini iletti.

Toplantıda Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Numan Ünver ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Şirin tarafından çeşitli idari konularda kurula bilgi verilirken, Dr. Öğretim Üyesi Ziya Erdinç akreditasyon çalışmaları, Fakülte Dergisi editörü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Kaya da fakülte dergisiyle ilgili gelişmeler hakkında bilgi sundu.

Toplantı, bölüm başkanlarının bölümleriyle ilgili değerlendirmelerinin ve dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.

33 kez görüntülendi.

Kaynak: Habermetre