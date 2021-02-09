İlahiyat Dekanı Cevdet Kılıç'tan 'skandal' Boğaziçi paylaşımı: Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz
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İlahiyat Dekanı Cevdet Kılıç'tan 'skandal' Boğaziçi paylaşımı: Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz

09.02.2021 14:12 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:31
İlahiyat Dekanı Cevdet Kılıç'tan 'skandal' Boğaziçi paylaşımı: Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili yaptığı skandal paylaşımda "Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem, biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasından sonra üniversite öğrencileri ve üniversitedeki akademisyenler duruma tepki gösterdi. Üniversite içinde başlayan protesto gösterileri kısa sürede büyürken, olay ülke gündeminde ilk sıraya yerleşti.

"GECE VAKTİ İŞİ BİTİRİR ERTESİ GÜN İŞE GİDERİZ"

Birçok isim konuyla ilgili olarak görüşlerini bildirirken, bunlardan biri de Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç oldu. Kılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" ifadelerini kullandı.

İlahiyat Dekanı Cevdet Kılıç'tan 'skandal' Boğaziçi paylaşımı: Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz

"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNİ KAPATALIM"

Öte yandan Kılıç farklı bir paylaşımında da "Şöyle yapalım. Boğaziçi üniversitesini kapatalım yerine üniversite kuralım" dedi. Kılıç'ın yaptığı bu paylaşımlar skandal olarak nitelendirilirken sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.

İlahiyat Dekanı Cevdet Kılıç'tan 'skandal' Boğaziçi paylaşımı: Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz
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