'İlaç siparişini reddettin, firmayı zarara uğrattın' diyen dolandırıcılara 75 bin lira kaptırdı

anlatan Halil Balcı , dolandırıcılardan şikayetçi olduğunu söyledi. Telefonla arayan kişinin kendisini avukat olarak tanıtıp 75 bin TL'lik dolandırıldığını aktaran Halil Balcı, şöyle dedi: "Telefon geldi isminin Y. olduğunu söyleyen kişi 'Ben devlet avukatıyım abi, sen ilaç getirtmişsin almamışsın, ilaç geri gitmiş, firmayı zarara uğratmışsın 5 bin iş günü 132 bin lira cezan var, bu para cezanı kaldırmak için bize 75 bin lira para çıkarman lazım' dedi. Ben bu parayı 3 parça halinde çıkardım. Sonra adının M. olduğunu söyleyen başka biri arayıp, 'abi süren doldu sen bize bir 25 bin daha çıkaracaksın 100 bine denkle bilhassa ben Merkez Bankası Genel Müdürüyüm, kendi elimle çıkartacağım' dedi. Bunlar beni tuzağa düşürdü, 75 bin liram gitti. Bir başka telefon geldi 'sen hap siparişi vermişsin hapı almamışsın cezan var şu IBAN numarasına bana para çıkartacaksın ben senin davanı sulh edeceğim ve paranı tekrar iade edeceğim' dedi. Sonra '10 dakika süren geçti 100 bine tamamlayacaksın 25 bin daha çıkaracaksın' dediler, ben de o parayı çıkartmak için damadıma telefon ettim, 'Oğlum gel bana 25 bin getir, ihtiyacım var bana kredi çek' dedim. O da gelip, bu IBAN numaralarını görünce, 'Bunlar dolandırıcı para gönderme, gidelim emniyete dilekçe verelim' dedi. Damadımla gittim emniyete dilekçe verdim. Şu anda savcılıktan bir haber beklemekteyim. Ben mağdurum 75 bin lira dolandırıldım. Başka vatandaşların da dolandırılmasını istemem. 'Ben polisim, kaymakamım veya bankacıyım, avukatım' diye telefon edenlere kesinlikle inanmasınlar. Kimsenin de dolandırılmasını istemiyorum, giden paramın da bulunmasını rica ediyorum devletimden."'BİZ MAĞDUR OLDUK'

Halil Balcı'nın eşi Münevver Balcı (66) da tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirterek, "Biz mağdur olduk 75 bin lirayı elden bulduk, paramızın tekrar gelmesi için devletimize güveniyorum. Başka vatandaşların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para, ziynet eşyası isteyenlere kesinlikle itibar etmemelerini istiyorum" dedi.

- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK