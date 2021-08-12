İl Sağlık Müdürü Yeşildağ: Aksaray'da 4'üncü dalgayı yaşıyoruz
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İl Sağlık Müdürü Yeşildağ: Aksaray'da 4'üncü dalgayı yaşıyoruz

İl Sağlık Müdürü Yeşildağ: Aksaray'da 4'üncü dalgayı yaşıyoruz
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, "Aksaray'da 4'üncü dalgayı yaşıyoruz.

AKSARAY İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, "Aksaray'da 4'üncü dalgayı yaşıyoruz. Vaka sayılarımız 300'e dayandı ve hastanemizde yoğun bakım ünitelerimiz hızla doluyor. İç Anadolu'da aşı olan en az iliz. Halkımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yeşildağ, düzenlediği basın toplantısında, kentte pandemide gelinen son durumu açıkladı. Aksaray'da 4'üncü dalganın yaşandığını ve vaka sayılarının hızla artış gösterdiğini belirten Yeşildağ, aşılama oranının da düşük olduğuna dikkat çekti. Yeşildağ, "Şu anda Aksaray'da 4'üncü dalgayı yaşıyoruz. Her dalgada hastane ve sağlık çalışanları olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bu zamana kadar 250 bin test yaptık. Şu an günlük 1500 test yapıyoruz. Bu çok yüksek bir rakam. Pozitif vaka sayımız da giderek artıyor. Geçen dönemde İç Anadolu'nun yayımlanan haritasına göre vaka sayısı en az olan illerden biriydik ve 100 binde 25-30 bandında gidiyorduk sonra 50 olduk ve arkasından 180 olduk. Önümüzdeki gün açıklanacak listede 300'ü geçeceğiz. Belki de Türkiye'de en fazla vaka sayısı olan il olarak bakanlık açıklayabilir. Sürekli bir yükseliş içindeyiz ve yoğun bakımlarımızdaki sayılarımızla yatan hasta sayımız ciddi şekilde artıyor. Servisleri tekrar açmaya başladık. Bunun iki sebebi var. Birincisi, vatandaşlarımız 1 Temmuz itibarıyla uyması gereken tedbirleri kenara bıraktı ve virüs hiç yokmuş gibi davranıyor. Kapalı alanlarda maske takmıyorlar ve kendi tedbirlerini ihmal ediyorlar. İkincisi, aşı noktasında İç Anadolu Bölgesi'nde en az aşı yaptıran iliz. Komşu illere baktığımızda Niğde, Konya, Ankara, Nevşehir, Kırşehir bizden üstte. Bize ne oluyor da aşıyı bu kadar geciktiriyoruz? Bölgede 'kırmızı' olarak kaldık, valiliğimiz desteği ile hızlı bir şekilde 'turuncu' listeye geçtik. Şimdi ise ancak aşılama ile 'mavi'ye dönebiliriz" diye konuştu. 


İl Sağlık Müdürü Yeşildağ: Aksaray'da 4'üncü dalgayı yaşıyoruz
İl Sağlık Müdürü Yeşildağ: Aksaray'da 4'üncü dalgayı yaşıyoruz
İl Sağlık Müdürü Yeşildağ: Aksaray'da 4'üncü dalgayı yaşıyoruz
İl Sağlık Müdürü Yeşildağ: Aksaray'da 4'üncü dalgayı yaşıyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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