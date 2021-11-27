İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: İstanbul aşılamada birkaç hafta içinde Boğaz'ın mavisine kavuşacak

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, pandemi sonrası normalleşen İstanbul'da sağlık sisteminin de buna adapte olmaya çalıştığını söyledi. Prof. Dr. Memişoğlu, çift doz aşılama oranlarında da yüzde 74'e ulaşılan İstanbul'un birkaç hafta içinde haritada "Boğaz'ın mavisine" kavuşacağını söyledi.

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"YATAK KAPASİTESİ 47 BİNE ÇIKTI"

İstanbul'da son 1 yılda 8 yeni hastanenin devreye girdiğini açıklayan Prof. Dr. Memişoğlu, yatak sayısının 47 bine ulaştığını vurgulayarak "Bu yatakların özellikle kamuda 25 bini, tek kişilik, çift kişilik, tuvaleti banyosu olan odalarda. 2002'de İstanbul'da kamu-özel bütün yatak kapasitesi 19 bini ve sadece 170 tane tek kişilik oda vardı, özel de dahil. Bugün baktığınız zaman uzman hekim sayısı 4 binlerden, 20 binlere çıkmış durumda İstanbul'da. Hemşire sayısı keza yüzde 600-700 artmış durumda" dedi.