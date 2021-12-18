İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri Kışa Hazır

KARAMAN (Habermetre) - İlimizde karla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker ve Av. Selman Oğuzhan Eser ile birlikte il özel idaresini ziyaret ederek Genel Sekreter Ali Yener Terlemez'den yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Vali Işık, kurumun envanterinde bulunan araçların denetimini bizzat yerinde uygulayarak zorlu kış ayının birlikte yoğun kar yağışının neden olabileceği olumsuzlukların bertaraf edilmesi ve vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması noktasında il özel idaresinin ekipman ve araçlarının 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak şekilde tam donanımlı bir şekilde hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Vali Işık, daha sonra kurum bünyesindeki tamir bakım atölyesinde de incelemelerde bulunarak bir süre sohbet ettiği kurum personellerine çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi. Karaman Valiliği/ BASIN

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet