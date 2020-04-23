İl Müftüsü Şahin Güven: "Evin beyefendisi imamlığında teravih namazı kılınabilir"
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Şahin Güven, Kayseri, Güncel, Haber

İl Müftüsü Şahin Güven: "Evin beyefendisi imamlığında teravih namazı kılınabilir"

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Ramazan ayında kılınacak teravih namazları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Evin beyefendisi imamlığında teravih namazı kılınabilir" dedi.

23.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:02
İl Müftüsü Şahin Güven:

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Ramazan ayında kılınacak teravih namazları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Evin beyefendisi imamlığında teravih namazı kılınabilir" dedi.

Camilerin açık olduğunu fakat cemaat ile namaz kılınmadığını söyleyen Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven," Öncelikle Cuma günü başlayacak olan Ramazan-ı Şerifimizin ülkemize, İslam alemine ve bütün bir insanlığa bereketler getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şu anda camilerimizde cemaat ile namaz kılma hususunda bir yasağımız bulunmakta. Yoksa camilerimiz açık ve orada herkes bireysel olarak namazlarını kılabiliyorlar. Ancak bu korona virüs vesilesi ile daha fazla yayılmaması için bu salın hastalığının cemaat ile namaz kılmaya Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatlarıyla karar verildi. Bu vesile ile ramazan ayı içerisindeki teravih namazlarımızı da camilerimizde cemaat ile eda etmeyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinde teravih namazlarını eda etmeleridir. Evde teravih namazlarını ferdi olarak eda edebilecekleri gibi isterseler evin beyefendisi imamlık yaparak hanımefendi, çocuklar, büyükanne, büyükbaba tamamına cemaat ile namaz kılabilirler. Böylece teravihlerimizi evimizde eda etmiş olacağız inşallah" dedi.

Güven, her sağlıklı bireyin oruç tutması gerektiğini ve oruç tutmanın bağışıklığı olumlu etkileyeceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Daha önce Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da açıkladığı gibi alanının uzmanı olan doktorlar oruç tutmanın sağlıklı bir bireyin bağışıklık sistemine zarar vermesi bir tarafa bağışıklık sistemini daha da güçlendireceğini ifade etmekteler. Bu sebeple oruç tutmak bağışıklık sistemini ortadan kaldıracak veya zarar verecek bir durum değildir. Onun için oruç tutarak daha sıhhatli olabilir insanlar. Diğer taraftan kendisi kronik hasta veya normal bir hastalığı var veya korona virüs vesilesi ile bir hastalık zaruri etmiş ise bu kimselerin Ramazan ayı içerisinde oruç tutmaları yerine kazaya bırakmaları uygundur. Allah-u Teala Kuran'ı Kerimde, Bakara Suresinde Ramazan ayı içerisinde hasta olan ya da yolcu olanların oruçlarını tutmayarak Ramazan öncesi ve sonrasında oruçlarını kaza edebileceklerini belirtmektedir. Bu sebeple sağlıklı bireyler için oruç farzdır. ve onlar içinde oruç tutma hususunda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Her sağlıklı birey orucunu tutabilir. Aksine şunu söylemek durumundayız ki oruç tutan insanın bağışıklık sistemi daha gelişir. Bu günlerde medyamızda birçok alanında uzman doktorların, özellikle karantinadan dolayı evlerinde kalan insanların çok yemesinden dolayı ya da sürekli yemelerinden ve içmelerinden dolayı bağışıklık sisteminin zarar göreceğini bildirmektedirler. Dolayısıyla oruç tutmanın bağışıklık sistemine zarar verecek bir durumu yoktur. Hep birlikte oruçlarımızı tutacağız." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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