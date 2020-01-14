İl Müdürü Budak'tan egzoz gazı muayene uyarısı

14.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:59

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, vatandaşları araç muayeneleri yapmaları konusunda uyardı.



İl Müdürü Budak, yaptığı açıklamada, "Trafikteki araçların egzozlarından çıkan gazlardan kaynaklanan hava kirliliğini önlemede ve yakıt tasarrufunda önemli bir yeri olan egzoz gazı ölçümü ile egzoz gazının neden olduğu kirleticilerin azaltılması sağlanmaktadır. Egzoz gazı ölçümünde önceden belirlenen sınırlar içinde kalan araçlar egzoz gazı emisyon ruhsatı alabilmektedir. Egzoz gazı emisyon ölçümü, motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının kontrolüne dair hazırlanan yönetmeliğe göre yapılmaktadır. Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinin 13'üncü maddesi kapsamında il müdürlüğümüz çevre denetim görevlileri, il/ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri ve il/ilçe jandarma komutanlığı trafik timleri işbirliği ile egzoz gazı emisyonu ölçümleri ile 1 Ocak 2018 tarihinden önce işlem yaptıranların taşıt egzoz emisyon ölçüm pulu/ ruhsatı bulunup bulunmadığı, ölçümlerin süresi içinde yenilenip yenilenmediğine, 01 Ocak 2018 tarihinden sonra işlem yaptıranların yeni sisteme göre (pul ve ruhsat kullanılmayacak) belgelerinin bulunup bulunmadığına ilişkin denetimlerimiz yapılmaktadır. Bu itibarla yapılacak egzoz gazı emisyonu ile ilgili denetimlerde 2872 sayılı Çevre Kanununun 20'nci maddesi gereği, egzoz emisyon ölçümü yaptırılmadığının veya süresi içerisinde yenilenmediğinin tespit edilmesi durumunda bin 895 TL yönetmelikle belirtilen standartlara aykırı emisyona sebep olduğunun tespit edilmesi durumunda 3 bin 791 TL idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA