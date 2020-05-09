İl Müdürü Bahattin Yetim göreve başladı
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İl Müdürü Bahattin Yetim göreve başladı

İl Müdürü Bahattin Yetim göreve başladı
09.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:35

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Bahattin Yetim kente gelerek görevine başladı.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Bahattin Yetim kente gelerek görevine başladı.

Bir çok okulda öğretmenlik ve idarecilik yapan Bahattin Yetim, 7 yıldır Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürütüyordu. K ilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini İl Müdürü Remzi Arkaltı'dan teslim alan İl Müdürü Yetim, Remzi Arkaltı'ya bugüne kadar Kilis Gençlik ve Spor Müdürlüğüne vermiş olduğu hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür etti. - KİLİS

Kaynak: İHA

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