İl Müdürü Akyol, öğretmenlerle telekonferans yoluyla görüştü
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İl Müdürü Akyol, öğretmenlerle telekonferans yoluyla görüştü

17.12.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:45
İl Müdürü Akyol, öğretmenlerle telekonferans yoluyla görüştü

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ilde görev yapan öğretmenlerle telekonferans yoluyla görüştü.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ilde görev yapan öğretmenlerle telekonferans yoluyla görüştü.

Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle eğitim öğretim ara verilirken, eğitimler uzaklık ve EBA ile devam ediyor. Bu kapsamda Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ilde görev yapan öğretmenlerle telekonferans yoluyla görüştü. Toplantıda öğretmenlerle ses, nefes, diyafram konuları ele alındı. - BİLECİK

İl Müdürü Akyol, öğretmenlerle telekonferans yoluyla görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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