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İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur ile bir araya geldi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

AYDIN (İHA) - Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu, Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu'nu Aydın Ticaret Borsası'na gerçekleştirmiş oldukları ziyarette, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Günaydın, Yakup Er ve Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyesi Cihan Can ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu'nun Aydın Ticaret Borsası'na gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

2021-2022 eğitim öğretim yılı dönemi hakkında karşılıklı istişarelerin yapıldığı ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ortak projelerde işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaretin ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'a ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu'na Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından Aydın inciri takdim edildi. - AYDIN

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