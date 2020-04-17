İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Ankara Emniyet Müdürlüğüne koruyucu siperlik jesti
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Servet Yılmaz, Akpınar, Ankara, Güncel

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Ankara Emniyet Müdürlüğüne koruyucu siperlik jesti

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kurumları bünyesinde üretilen bin 200 adet siperlik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne hediye edildi.

17.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:51
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Ankara Emniyet Müdürlüğüne koruyucu siperlik jesti

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kurumları bünyesinde üretilen bin 200 adet siperlik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne hediye edildi.

Dünya genelinde etkisi devam eden Covid-19 salgınına karşı mücadele sürüyor. Bu kapsamda Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda üretilen bin 200 adet koruyucu siperlik Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne hediye edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Ankara Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a siperlikleri taktim etti. Yılmaz, yapılan jest karşısında, "Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Düşünmüşler ve yapanların, emeği geçenlerin bileğine, yüreğine sağlık. Bu zor ve sıkıntılı günleri hep beraber böyle dayanışma ile en kısa sürede atlatacağız. Bize bu jesti yapan öğrencilerimizi tek tek gözlerinden öpüyorum ve teşekkür ediyorum. İnşallah bu sıkıntılı günlerimiz geçtikten sonra kendilerini bizzat okullarında ziyaret edip teşekkür edeceğim" dedi.

"Günlük olarak 40 ton dezenfektan üretimi yapabiliyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar, "Bugün burada niye varız? Bu pandemi dönemi başladığı ilk günden beri biz eğitim camiası olarak şunu düşündük. Gerek meslek liselerimizde, gerek diğer kurumlarımızda acaba biz bu sürece nasıl katkı verebiliriz diye düşündük. Burada bizim yerimiz ne olur diye ekibimizle bir çalışma yürüttük. İlk günlerde pandemi döneminin en önemli meselesi kurumlarımızın ve alanlarımızın hijyeni konusu idi. Bu anlamda Ankara'da meslek liselerimizi devreye soktuk. 4 meslek lisemizde dezenfektan malzemesi üretimine geçtik. Bu okullarımızda günlük olarak 40 ton dezenfektan üretimi yapabiliyoruz. Öncelikle kendi kurumlarımızın hijyeni ve temizliği için, daha sonra kamu kurumlarımızın hijyeni için devletimizin ihtiyacı olan tüm birimlerimize dezenfektan gönderdik" diye konuştu.

Ankara'daki okullarda günlük 20 bin adet maske üretilebiliyor

Akpınar, ülkede uzmanların önerisi ile maske kullanımın önemine dikkat çekerek, "Sadece virüs kapmış insanların değil diğer insanların da kendilerini korumaları için maske takılması gerektiği önerildi. Okullar olarak biz devletimize nasıl katkı sunabiliriz arayışı içinde olduk. Ankara'daki 4 meslek lisemizde ve daha sonda Olgunlaşma Enstitümüzde, Halk Eğitim Müdürlüklerimizde maske üretimine başladık. Günlük ihtiyaç olduğu zaman 20 bin adet maske üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Bu ihtiyacı Ankara için ve çevre iller ile ilçelerimize gönderebiliyoruz. Öncelikle Sağlık İl Müdürlüklerimize, maske ihtiyacını göndermeye devam ediyoruz. Bilim Sanat Merkezlerimiz var. Bu kurumlar da siperlik ürününün hem tasarımını hem üretimini yapma çalışmasına girdi. Ankara'daki Bilim Sanat Merkezlerimiz kendi imkanları ile bu ürünleri üretiyorlar. Bugün burada bin 200 adet siperliği Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve kendilerine taktim etmek için buradayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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