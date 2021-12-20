İl Jandarma Komutanlığı Basın Bülteni

AYRANCI, KARAMAN (Habermetre) - BASIN BÜLTENİ Karaman İli Ayrancı İlçesi ve köylerinde kaçak sigara, tütün, makaron ve cinsel uyarıcı hap sattığı edilen Ayrancı İlçesinde A. B. isimli şahsın işletmiş olduğu iş yerinde 15. 12. 2021 günü saat 14. 00 sıralarında Karaman İl J. K. lığı KOM Ş. Md. lüğü ve Ayrancı İlçe J. K. lığı ekipleriyle Uyuşturucu Madde Arama, Çay ve Tütün Tespit Köpek unsurlarınca; iş yerinde yapılan arama neticesinde; Çeşitli markalarda (398) Adet kutu içerisinde toplam (79. 600) adet boş makaron, (21) kutu içerisinde toplam (190) paket içi tütünle doldurulmuş makaron, (16) Kg ağırlığında kıyılmış tütün, (15) adet filtre sigara koyma tabakası, (305) adet sökülmüş sahte TAPDK bandrolü, (21) adet sigara mentöl topu, (210) adet cinsel uyarıcı hap ve jel, (3) adet 7. 65 mm çapında tabanca fişeği, (7) adet 6136 sayılı Kanun kapsamında olduğu değerlendirilen bıçak, (4) adet elektro şok cihazı, (4) adet tarihi eser niteliği olan obje, (1) gr Kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili (1) şüpheli yakalanarak ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır

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