il Jandarma Komutanı Sandal'dan Başkan Yaman'a ziyaret
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il Jandarma Komutanı Sandal'dan Başkan Yaman'a ziyaret

il Jandarma Komutanı Sandal'dan Başkan Yaman'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz ve Vezirhan Karakol Komutanı Sabri Şafak, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, "İlimizde sorumluluk alanlarında büyük özveri ile hareket edip asayiş konularında halkımızın yanında uzlaşmacı yaklaşımlarıyla büyük taktir toplayan saygıdeğer komutanlarımıza bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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