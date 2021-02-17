İl il vaka sayısı ne kadar? İl bazında vaka sayısı ne kadar? Koronavirüs il sıralaması nedir?

İl il vaka sayısı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan cafe ve restoranların il bazında vaka sayılarına göre durumun netleşeceğini açıkladı. Peki, Koronavirüs il sıralaması nedir? İşte il il vaka sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Peki, Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İstanbul, Ankara, İzmir koronavirüs vaka sayıları! İşte ilere göre corona vaka haritası! İl bazında vaka sayısı ne kadar? Koronavirüs il sıralaması nedir?

İL İL VAKA SAYISI NE KADAR? İL BAZINDA VAKA SAYISI NE KADAR?

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.