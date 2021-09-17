İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 4-10 Eylül İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İllere göre 4-10 Eylül haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

İL İL KORONAVİRÜS (4-10 EYLÜL) VAKA SAYILARI

Adana 99,79

Adıyaman 237,01

Afyon 199,62 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ağrı 191,62

Aksaray 375,88

Amasya 146,05

Ankara 282,66

Antalya 40,46

Ardahan 122,71

Artvin 217,11

Aydın 38,60

Balıkesir 64,34

Bartın 167,86

Batman 252,31

Bayburt 465,14

Bilecik 200,72

Bingöl 300,96

Bitlis 207,98

Bolu 277,63

Burdur 75,25

Bursa 74,12

Çanakkale 53,73

Çankırı 182,41

Çorum 217,68

Denizli 77,62

Diyarbakır 174,21

Düzce 204,71

Edirne 61,56

Elazığ 412,95

Erzincan 313,53

Erzurum 291,05

Eskişehir 263,72

Gaziantep 235,87

Giresun 193,22

Gümüşhane 292,16

Hakkari 131,19

Hatay 154,70

Iğdır 129,15

Isparta 81,99

İstanbul 183,48

İzmir 43,26

Kahramanmaraş 208,96

Karabük 318,13

Karaman 338,54

Kars 136,88

Kastamonu 289,34

Kayseri 462,48

Kırıkkale 270,18

Kırklareli 57,50

Kırşehir 232,88

Kilis 366,97

Kocaeli 181,10

Konya 391,15

Kütahya 272,59

Malatya 365,44

Manisa 70,52

Mardin 190,94

Mersin 69,62

Muğla 39,47

Muş 279,73

Nevşehir 275,12

Niğde 306,02

Ordu 176,91

Osmaniye 184,67

Rize 488,15

Sakarya 225,00

Samsun 211,71

Siirt 84,27

Sinop 249,01

Sivas 349,12

Şanlıurfa 220,35

Şırnak 75,87

Tekirdağ 114,70 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Tokat 237,51

Trabzon 400,54

Tunceli 173,77

Uşak 97,72

Van 57,34

Yalova 97,08

Yozgat 290,39

Zonguldak 203,65

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