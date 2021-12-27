İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 11-17 Aralık İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İllere göre 11-17 Aralık haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...



Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

" 11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."

İL İL KORONAVİRÜS (11-17 ARALIK) VAKA SAYILARI

Adana 263,87

Adıyaman 29,25

Afyon 63,10

Ağrı 7,47

Aksaray 51,30

Amasya 202,69

Ankara 144,10

Antalya 66,55

Ardahan 40,56

Artvin 241,89

Aydın 59,07

Balıkesir 257,92

Bartın 135,19

Batman 12,74

Bayburt 13,43

Bilecik 331,94

Bingöl 20,23

Bitlis 8,55

Bolu 252,54

Burdur 204,80

Bursa 180,15

Çanakkale 456,84

Çankırı 104,97

Çorum 198,82

Denizli 223,65

Diyarbakır 21,36

Düzce 173,88

Edirne 306,80

Elazığ 39,97

Erzincan 100,24

Erzurum 23,47

Eskişehir 358,79

Gaziantep 26,13

Giresun 278,57

Gümüşhane 127,03

Hakkari 2,50

Hatay 223,40

Iğdır 45,70

Isparta 205,99

İstanbul 244,15

İzmir 67,97

Kahramanmaraş 61,55

Karabük 167,07

Karaman 63,55

Kars 19,65

Kastamonu 181,47

Kayseri 53,04

Kırıkkale 78,94

Kırklareli 445,63

Kırşehir 117,68

Kilis 48,32

Kocaeli 256,60

Konya 59,02

Kütahya 143,23

Malatya 16,13

Manisa 158,35

Mardin 10,18

Mersin 276,07

Muğla 58,16

Muş 6,08

Nevşehir 112,80

Niğde 86,72

Ordu 386,26

Osmaniye 294,04

Rize 254,10

Sakarya 185,39

Samsun 249,91

Siirt 18,43

Sinop 253,16

Sivas 53,78

Şanlıurfa 13,76

Şırnak 6,69

Tekirdağ 351,32

Tokat 253,40

Trabzon 326,15

Tunceli 154,60

Uşak 101,78

Van 2,44

Yalova 231,12

Yozgat 69,67

Zonguldak 190,97

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