İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI | MEB öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI | MEB öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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İl içi atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan öğretmen il içi atama sonuçları 2025 yılı itibarıyla binlerce eğitimcinin gündeminde yer alıyor. İl içi atama sonuçlarıyla birlikte, öğretmenler yeni görev yerlerini öğrenmeye hazırlanıyor.

MEB öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, başvuruların tamamlanmasının ardından arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Kadrolu öğretmenler, il içi yer değiştirme başvurularını 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaptı. Peki, MEB öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MEB İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, 2025 yılı öğretmen il içi atama sonuçları için resmi takvimi duyurdu. Buna göre, il içi atama sonuçları 20 Mayıs 2025 Salı günü erişime açılacak. Öğretmenler, atama sonuçlarını personel.meb.gov.tr ve MEBBİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI | MEB öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl içi atama sonuçları 20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanıyor. MEB öğretmen il içi atama sonuçları, başvuruda bulunan tüm kadrolu öğretmenler tarafından MEBBİS ve personel sayfasından kontrol edilebilecek.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI | MEB öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GÖREV YERİNE BAŞLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

Ataması gerçekleşen öğretmenler için ilişik kesme ve yeni görev yerine başlama işlemleri 27 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İl içi atama sonuçları sonrasında MEB, tebligat ve yer değiştirme sürecine ilişkin ek bilgilendirme yapacak.

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