İl Emniyet Müdürlüğünün Yürüttüğü "Çocuklar Geleceğimiz" Projesinin sonuna gelindi
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İl Emniyet Müdürlüğünün Yürüttüğü "Çocuklar Geleceğimiz" Projesinin sonuna gelindi

İl Emniyet Müdürlüğünün Yürüttüğü 'Çocuklar Geleceğimiz' Projesinin sonuna gelindi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı( KOPSOGEP) kapsamında finanse edilen ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çocuklar Geleceğimiz" projesinin son aşamasına katıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı( KOPSOGEP) kapsamında finanse edilen ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çocuklar Geleceğimiz" projesinin son aşamasına katıldı.

Yaklaşık bir yıldır süren projenin son aşamasında Fikret Ünlü Olimpik Yüzme Havuzunda öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Işık, beraberindeki kurum müdürleri ile birlikte KOPSOGEP programı kapsamında bir ay boyunca yüzme dersi alacak olan 20 öğrenciye içinde yüzme malzemelerinin bulunduğu çanta hediye etti.

KOPSOGEP desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ve çocuklara yönelik robotik kodlama, badminton, basketbol, yüzme gibi imkanlar sunan projede 120 öğrenci bulunuyor.

Proje ile göç, aile içi şiddet, geçimsizlik, eğitimsizlik gibi nedenlerin yol açtığı sorunların giderilerek çocukların eğitim düzeylerinin artırılması, psiko-sosyal problemlerinin ortadan kaldırılması, yeteneklerinin keşfedilmesinin yanı sıra çocuk-aile iletişiminin güçlendirici çalışmalar ortaya koyarak, aileyi destekleyici faaliyetlerle çocukların özgüveni yerinde bireyler olarak yetişmesi amaçlandı.

Programa; Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Doğan Yeni katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün Yürüttüğü 'Çocuklar Geleceğimiz' Projesinin sonuna gelindi
İl Emniyet Müdürlüğünün Yürüttüğü 'Çocuklar Geleceğimiz' Projesinin sonuna gelindi
İl Emniyet Müdürlüğünün Yürüttüğü 'Çocuklar Geleceğimiz' Projesinin sonuna gelindi
İl Emniyet Müdürlüğünün Yürüttüğü 'Çocuklar Geleceğimiz' Projesinin sonuna gelindi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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